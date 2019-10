Liverani (Lega): “Ospedali ravennati al collasso, il risultato delle false promesse del PD”

“Carichi di lavoro eccessivi per gli operatori sanitari, i pronto soccorso stipati con attese estenuanti, reparti pieni, nascite in calo e lavori di ristrutturazione con ritardi spaventosi. È questo il vero quadro delle politiche sanitarie regionali in provincia di Ravenna. Altro che eccellenza, c’è tanto da fare per sistemare i problemi lasciati dal PD e da Bonaccini” con queste parole da campagna elettorale interviene sui temi della sanità locale il consigliere regionale della Lega Andrea Liverani.

“Come riportato da alcuni sindacati, la situazione nei pronto soccorso è critica, le attese fra accettazione del paziente e dimissione sono doppie rispetto alla normalità, 12 ore invece che 6, inoltre lo svuotamento degli ospedali minori, come quelli di Faenza e Lugo, ha fatto sì che quello di Ravenna si ingolfasse non dando più i servizi che un tempo riusciva a garantire. – continua Liverani – Questi sono i risultati delle politiche del Partito Democratico in regione, si pensa più al risparmio che alla qualità del servizio sanitario.”

“Pensiamo anche alla questione delle nascite, l’eliminazione di alcune specializzazioni pediatriche e ostetriche dagli ospedali di Faenza e Lugo, ha fatto sì che tante coppie decidano (volenti o nolenti) di partorire a Ravenna, abbassando conseguentemente il numero delle nascite dei due ospedali minori, che rimanendo sotto la soglia dei 500 parti annuali, sono in perenne rischio chiusura. Una chiusura che vorrebbe dire concentrare tutti i parti all’ospedale di Ravenna, con un conseguente peggioramento del servizio e un danno per i cittadini della collina. Basti pensare a quanto possa essere difficile per un cittadino di Casola Valsenio o Brisighella doversi recare a Ravenna. Per questo noi della Lega da sempre siamo contrari allo svuotamento degli ospedali minori; bisogna mantenere i bacini di utenza sotto una certa soglia, per evitare che a rimetterci siano il servizio e gli utenti”.

“Anche a livello di strutture c’è da ridere, – insiste il leghista – basti pensare alla ristrutturazione del pronto soccorso di Faenza, un’opera da quasi 8 milioni di euro, partita nel 2012, che doveva terminare nel 2018, con un primo rinvio a fine estate 2019 ma che ad oggi è ancora incompleta.”