Una lista di sinistra a sostegno di Stefano Bonaccini alle regionali: c’è anche il ravennate Vasco Errani

Prende forma la lista a sinistra del Pd che sosterrà Stefano Bonaccini alle prossime Regionali in Emilia-Romagna, anche se l’accordo non è ancora stato ufficialmente siglato. Il progetto si chiama ‘Emilia-Romagna 2020: regione futura – ecologista, progressista, innovativa’ e sarà presentato il 9 novembre a Bologna, negli spazi di DumBo. Dalle condivisioni dell’evento su Facebook si può comprendere quali ne saranno le anime: l’ex europarlamentare Elly Schlein, che lavorerà in prima fila, l’ex presidente della Regione e oggi senatore di Leu, Vasco Errani, il capogruppo di Sinistra italiana in Regione, Igor Taruffi, e la consigliera regionale di È viva, Silvia Prodi. Ha aderito anche il giuslavorista, Piergiovanni Alleva, oggi consigliere regionale dell’Altra Emilia-Romagna. Non dovrebbero, invece, esserci i Verdi che hanno annunciato l’intenzione di correre da soli. La notizia è riportata dall’Ansa.