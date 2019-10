Faenza, approvati due Odg su emergenza Cimice Asiatica e Stop guerra in Siria

A Faenza sono stati approvati due Ordini del Giorno sui temi della Cimice Asiatica e della guerra in Siria. Di seguito i testi completi:

“Condanna dell’avanzata delle truppe Turche in Siria”

Letto e condiviso l’appello lanciato da ARCI, ANPI, CGIL, Legambiente.

Cosciente che:

· viviamo con angoscia queste ore nelle quali si sta minacciosamente aggravando la situazione al confine tra Turchia e Siria, una regione già funestata da una guerra cruenta di molti anni che ha prodotto innumerevoli vittime, soprattutto tra i civili;

· a seguito delle improvvide dichiarazioni del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump – che annunciavano il ritiro delle truppe americane dai quei territori, anche se oggi smentite – il Presidente della Turchia Recep Tayyip Erdoğan ha dato avvio ai bombardamenti e all’avanzata dell’esercito nelle zone storicamente abitate dalle popolazioni curde, con le quali lo Stato Turco ha ormai da diversi decenni un rapporto più che conflittuale;

· l’esercito formato interamente da donne e uomini di etnia curda è stato negli ultimi anni alleato delle forze occidentali e protagonista nel respingimento dell’avanzata dell’Isis, per la cui causa ha pagato un ingente prezzo di sangue;

· la convivenza tra la popolazione turca e curda in queste regioni è stata storicamente possibile e potrà esserlo ancora solo se lo Stato Turco accetti di sedersi a un tavolo di trattative con i rappresentanti curdi, con pari dignità, per trovare un accordo sul riconoscimento e indipendenza dei loro territori;

· la comunità internazionale, l’Europa, l’Italia, hanno ancora fresco un debito di riconoscenza nei confronti delle donne e degli uomini curdi che si sono battuti fino alla morte per fermare il comune nemico Daesh e salvaguardare la sicurezza e serenità dell’Europa e del nostro Paese, di noi tutti.

Condannando fortemente questa azione militare unilaterale ai danni del popolo Curdo,

chiede

· al Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte;

· al Ministro per gli Affari Esteri, Luigi Di Maio

· al Presidente del Senato della Repubblica, Maria Elisabetta Alberti Casellati

· al Presidente della Camera dei Deputati, Roberto Fico

· alla Presidente della Commissione Europea, Ursula von derLeyen

· all’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell

· al Presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli

per promuovere in tutte le sedi opportune – con particolare riferimento all’Unione Europea, al Consiglio d’Europa e alla NATO – l’attivazione di tutti i canali diplomatici volti alla risoluzione politica del conflitto, valutando l’adozione, in ambito europeo di sanzione nei confronti dell’aggressore, affinché:

· cessino immediatamente le ostilità e si fermino le manovre di invasione del territorio siriano abitato storicamente dalla popolazione curda;

· si dia mandato senza esitazioni a una delegazione internazionale che garantisca in loco la fine delle ostilità, il rispetto dei confini, il diritto internazionale;

· si provveda all’invio di soccorsi per eventuali feriti;

· si apra una sessione di discussione dedicata, tanto nel Parlamento europeo quanto in quello italiano;

· si chieda che il caso sia messo con urgenza all’ordine del giorno del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite;

· cessi la vendita di armi e armamenti alla Turchia da parte dell’Italia e degli altri paesi dell’Unione Europea.

“Adesione al documento elaborato dal Tavolo Verde della provincia di Ravenna relativamente all’emergenza cimice asiatica”

Il Consiglio comunale di Faenza, riunito in data 24 ottobre 2019

Premesso che la Federazione Provinciale Coldiretti di Ravenna in data 7 ottobre 2019 ha trasmesso al Comune di Faenza una proposta di ordine del giorno finalizzata alla condivisione da parte del Comune dell’azione di Coldiretti per proposte atte a salvaguardare il futuro della frutticoltura colpita dall’emergenza della cimice asiatica;

Considerato che:

nella provincia di Ravenna sono a rischio migliaia di posti di lavoro e un indotto molto importante;

la mancata attivazione di misure risolutive sull’emergenza cimice asiatica provocherà una serie di effetti gravi, quali una riduzione del numero di imprese agricole, una riduzione della biodiversità vegetale e un crollo delle produzioni di grande qualità;

occorre un’azione congiunta tra le organizzazioni agricole, la Regione Emilia-Romagna, il Ministero delle Politiche Agricole e il mondo della ricerca;

Visto che il Consiglio comunale condivide le motivazioni ed i contenuti del documento elaborato dal Tavolo Verdedella provincia di Ravenna e presentato da Coldiretti, che richiede allo Stato:

l’attuazione di un decreto che consenta l’autorizzazione all’importazione ed il lancio dell’antagonista naturale (vespa samurai) considerato che è già stato firmato il decreto che permette la sperimentazione;

la revisione dei disciplinari produttivi in funzione dell’emergenza, con deroga sulle norme agroambientali in funzione del contrasto della cimice asiatica;

la modifica della L. 102/2004 sulle calamità naturali per consentire l’accesso ai finanziamenti e ai risarcimenti e l’accesso a sgravi contributivi e fiscali per le imprese frutticole, con risorse dedicate per il sostegno economico delle spese;

il potenziamento della ricerca per ogni attività di limitazione e contrasto alla presenza dell’insetto con l’utilizzo di insetti antagonisti e specifici presidi fitosanitari;

l’autorizzazione sull’utilizzo di tutti i presidi fitosanitari possibili (anche nei periodi pre e post fioritura) per contrastare la diffusione, con richiesta da parte della Regione e autorizzazione dai Ministeri competenti;

la condivisione di strumenti per compensare i danni provocati da un sempre più ampio numero di avversità che colpiscono l’ortofrutta;

Ritenuto diaderire a tale documento ritenendolo ampiamente condivisibile in quanto motivato anche dalla necessità di tutelare gli interessi dei cittadini e delle imprese agricole del Comune di Faenza;

si impegna

a sollecitare il Parlamento ed il Governo per lo stanziamento dei fondi necessari per il risarcimento dei danni patiti dalle imprese, su una rapida diffusione dell’insetto antagonista per limitare la diffusione della cimice asiatica, oltre alle altre azioni indicate nel documento del Tavolo Verde della provincia di Ravenna.