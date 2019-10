Casola Valsenio. Il Pd incontra cittadini ed elettori alla sala Nolasco della Biblioteca Comunale

Questa sera, lunedì 28 ottobre alle ore 20.30, il Partito Democratico di Casola Valsenio organizza un incontro con elettori e i cittadini alla Sala Nolasco Biagi della Biblioteca Comunale in Via Cardinal Soglia a Casola Valsenio.

All’incontro organizzato per discutere e confrontarsi sui temi di attualità politica, prenderà parte l’On. Giuditta Pini, Parlamentare del PD