Eugenio Fusignani deluso dal discorso di Conte a Ravenna: ha ignorato i temi dell’oil&gas

“Fatico a non dirmi deluso dall’intervento del Presidente del Consiglio Conte, oggi, a Marina di Ravenna all’ENI DICS. Ravenna è una delle capitali dell’energia, con un settore Oil & Gas e di cantieristica Offshore che occupa oltre 4 mila addetti. Nel giorno in cui ENI, Terna, Fincantieri e CDP sottoscrivono il protocollo d’intesa per produrre energia dal moto ondoso, il Primo Ministro non può ignorarlo. Parlare solo di futuro senza spendere una parola sulla transizione che le imprese del settore sono già pronte a garantire, come il protocollo odierno testimonia, è un segnale inquietante per l’economia ravennate e, più in generale, del Paese” ha commentato a caldo su Facebook il Vice Sindaco di Ravenna Eugenio Fusignani.

“Quel futuro che sta tanto a cuore a Conte, non può prescindere dal presente. È vero come ha detto che “i giovani ce lo chiedono”; ma i giovani chiedono anche garanzie su occupazione e diritto alla pensione. Caro Presidente, ripensi alle politiche di sviluppo; non cancellando la prospettiva delle rinnovabili ma garantendo una graduale e sostenibile transizione” conclude Fusignani.