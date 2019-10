Si riunisce il Consiglio comunale di Ravenna: l’ordine del giorno dei lavori

Domani, martedì 29 ottobre, alle 16, si riunisce il Consiglio comunale di Ravenna, visibile anche attraverso internet in diretta streaming sul sito del Comune ( http://bit.ly/diretta-streaming-consiglio ) e sulla pagina facebook Comune di Ravenna. A inizio seduta la trattazione dei seguenti question time: “Problemi di parcheggio per l’utenza “debole” del centro civico e sociale di viale Berlinguer” e “Ossario dei morti a pericolo di crollo. Accelerarne la riapertura”, entrambi di Alvaro Ancisi, capogruppo Lista per Ravenna e “Piscina comunale, gli orari non coincidono ancora e del bar nessuna traccia” di Emanuele Panizza, consigliere del gruppo Misto.

Seguiranno le interrogazioni: all’assessora alla Cultura Elsa Signorino è rivolta quella presentata dal capogruppo di Lista per Ravenna, Alvaro Ancisi, su “Restituire alla città la cappella della Vittoria e della Pace in vista del suo centenario”.

All’assessore ai Lavori pubblici sono indirizzate le seguenti interrogazioni: “Sull’avanzamento dei lavori di costruzione del nuovo ponte sul fiume Lamone” presentata dai consiglieri del gruppo Pd, Marco Frati e Idio Baldrati; “Prestigiosa zona centrale di Lido Adriano in vergognoso degrado” di Alvaro Ancisi; “Il Comune di Ravenna si è adeguato al decreto del Mit che apre maggiormente all’uso dei monopattini elettrici” presentata da Alberto Ancarani, capogruppo di Forza Italia.

L’assessora ai Servizi sociali, Valentina Morigi risponderà all’ interrogazione su “Ampliamo gli orari diurni di visita per le case-famiglia” di Daniele Perini, capogruppo di Ama Ravenna.

Le proposte di deliberazione: “Approvazione schema di protocollo per il monitoraggio e la prevenzione dell’inquinamento elettromagnetico e per il monitoraggio della qualità dell’aria nel territorio provinciale con l’ausilio del laboratorio mobile per il triennio 2019/2021” sui cui relazionerà l’assessore all’Ambiente Gianandrea Baroncini.

Quattro le proposte di ratifica. Ratifica deliberazione di giunta comunale con oggetto l’Adesione del comune di Ravenna al progetto della Regione Emilia-Romagna “Al nido con la Regione” e altre misure a sostegno delle famiglie – variazioni agli stanziamenti di competenza e di cassa esercizio 2019 e competenza 2020 del bilancio 2019/2021 – . Ratifica deliberazione di giunta comunale avente ad oggetto “Attuazione progetto Dare Ambiente digitale per alleanze collaborative al fine di rigenerare ecosistemi urbani in città medio piccole cofinanziato con fondi Fesr nell’ambito delle Urban Innovative Actions e relativa variazione di bilancio”, entrambe presentate dall’assessora all’Infanzia e Politiche europee, Ouidad Bakkali.

L’assessora al Bilancio, Valentina Morigi, presenterà le ratifiche “Variazione di bilancio 2019. Progetto Oltre la strada – lotta alla tratta” e “Variazioni di bilancio 2019-2020-2021, assunzione impegno e accertamento relativi al progetto Smart sistema per il miglioramento dell’accoglienza sulla rete territoriale, finanziato dal fondo Asilo, migrazione e integrazione”.

Infine saranno trattate le mozioni: “Messa in sicurezza di via Sant’Alberto area Porta Serrata” presentata dai consiglieri del gruppo Misto Marco Maiolini ed Emanuele Panizza e dal capogruppo di Ravenna in Comune Massimo Manzoli.

“Elettrosmog dalla zonizzazione al centro di ricerca scientifica sugli effetti dovuti all’ esposizione ai campi elettromagnetici per la salvaguardia della salute e dell’ambiente” presentata da Emanuele Panizza; “Realizzazione della stazione ecologica a San Pietro in Vincoli“, di Veronica Verlicchi capogruppo de La Pigna; infine quella su “I nonni: una risorsa da valorizzare” di Daniele Perini, capogruppo di Ama Ravenna.