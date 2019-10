E’Viva: arriva anche Ravenna il movimento “per ricomporre la frammentazione a sinistra”

Anche a Ravenna si è costituito il comitato promotore di E’Viva, che ha come portavoce nazionale il Senatore di LEU Francesco Laforgia.

E’Viva è un movimento politico che nasce “con l’ambizione di ricomporre la frammentazione a sinistra, che non intende diventare l’ennesimo micro partitino, ma essere strumento di dialogo, di elaborazione, di costruzione di cultura politica per una sinistra capace di tenere insieme questione ambientale e questione sociale, di incrociare i movimenti che si battono per questi temi, di far uscire la sinistra da una condizione di marginalità”.

Anche per questo E’Viva “è pienamente parte del progetto per l’Emilia Romagna che prenderà avvio il 9 novembre dallo spazio Dumbo a Bologna, un progetto sostenuto da varie personalità civiche e politiche in cui ci riconosciamo, a partire da Silvia Prodi consigliera regionale tra i fondatori del nostro movimento. Saremo presenti anche alla prossima assemblea nazionale di E’VIVA prevista per la giornata del 23 novembre, sempre a Bologna”.

Per fare parte del comitato di E’VIVA Ravenna e ricevere informazioni è possibile scrivere alla pagina Fb: E’VIVA RAVENNA o all’indirizzo mail: evivaravenna@yahoo.com