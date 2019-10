A San Pietro in Vincoli sarà realizzata una stazione ecologica. Mozione approvata all’unanimità

Nella seduta di ieri (per chi volesse vederla http://bit.ly/archivio-sedute-cc ) il consiglio comunale di Ravenna ha approvato all’unanimità la mozione su “Realizzazione della stazione ecologica a San Pietro in Vincoli” presentata dalla consigliera Veronica Verlicchi, capogruppo La Pigna.

La mozione, che ha accolto alcune integrazioni proposte dalla consigliera Silvia Quattrini del gruppo Pd che l’ha quindi sottoscritta, impegna il sindaco e la giunta a proseguire con determinazione il percorso avviato per l’individuazione nella località di San Pietro in Vincoli di un’area idonea per la realizzazione della stazione ecologica a servizio dei ravennati residenti nelle Ville Unite nonché a portare a completamento tutte le procedure amministrative necessarie, per quanto di competenza, per consentire ad Hera spa di realizzare tale stazione ecologica, al fine di attivare l’ importante servizio che completerà il sistema della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti urbani nell’area delle Ville Unite.

Sono intervenute Veronica Verlicchi (La Pigna), Silvia Quattrini (Pd).