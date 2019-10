Brisighella. Angela Esposito su chiusura uffici pubblici sabato mattina: “meno praticità e meno servizi”

“Rimaniamo estremamente sorpresi, durante il Consiglio Comunale di lunedì sera, nelle comunicazioni del Sindaco non si è fatto nessuno accenno alla modifica dell’orario di apertura al pubblico degli uffici di Brisighella, forse speravano che nessuno se ne accorgesse, per trovarsi sabato mattina davanti alla porta chiusa del Comune”. Commenta così Angela Esposito, Capogruppo della lista Insieme per Brisighella il Decreto del Sindaco 13/2019, che introduce nuovi orari di apertura al pubblico del Comune di Brisighella, cancellando l’apertura del sabato mattina.

“Chiudere il sabato mattina vuol dire penalizzare i cittadini che lavorano, in particolare fuori da Brisighella, che in caso di necessità dovranno chiedere dei permessi per recarsi a chiedere anche solo un certificato”. Continua poi Angela Esposito “questa amministrazione parla continuamente dei “danni” arrecati dall’Unione della Romagna Faentina ai cittadini, ma i veri danni li producono decisioni come queste, dove gli interessi personali o di pochi prevalgono su quelli della popolazione. Mi chiedo se hanno pensato che con la possibilità di accedere agli uffici il sabato, c’era anche gente che si affacciava nei negozi del centro storico, da domani saranno ancora più deserti. Decisioni come questa sono fuori dalla logica di avvicinamento alla comunità e alle esigenze delle persone che dovrebbero guidare le Amministrazioni di ogni colore politico. A questo punto, ci chiediamo, visto che il comune il sabato mattina è chiuso si può pensare a rendere pedonali Piazza Marconi e Via Naldi ?”