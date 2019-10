Ravenna. Casadio e Minzoni escono dal Pd e danno vita al gruppo consiliare Italia Viva

I Consiglieri comunali di Ravenna Michele Casadio e Raoul Minzoni hanno deciso si uscire dal PD e costituire il gruppo consiliare Italia Viva.

“Abbiamo sempre seguito con attenzione e interesse le proposte e la leadership di Matteo Renzi. La situazione politica attuale e la formazione del nuovo partito ci ha convinto a partecipare con entusiasmo a questo importante cambiamento” – dichiarano i due consiglieri -. La forza riformatrice di Italia Viva crediamo aiuterà il Paese ad uscire dalla situazione difficile in cui si trova, e noi vogliamo dare il nostro contributo anche a livello locale”.

“Le grandi potenzialità italiane devono essere sfruttate, ed Italia Viva di Matteo Renzi sarà un fattore determinante per riuscirci – spiegano Casadio e Minzoni -. Saremo alleati leali del centrosinistra e sosterremo in maniera costruttiva la maggioranza e la giunta di cui facciamo parte, cercando di dare un contributo innovativo e nel segno dei necessari cambiamenti anche a livello locale”.