S.Pietro in Vincoli, problemi nel ponte di Ognissanti: parcheggio del cimitero ‘ingombro di autocarri’

“Per i cittadini di San Pietro in Vincoli è consuetudine oramai con l’avvicinarsi del ponte del 1 novembre, l’ insorgere del problema riguardo al parcheggio ghiaiato adiacente al cimitero dove vengono parcheggiati autocarri e autobus limitando notevolmente la sosta alle autovetture – spiegano i consiglieri territoriali della Lega Enrico Sangiorgi e Lorenzo Zandoli, promotori delle richieste in consiglio su questo argomento negli ultimi anni. – Va inoltre evidenziato che l’affluenza di questi giorni riguarda molte persone anziane e con problemi di ridotta mobilità. Sono due anni che per tempo chiediamo al sindaco di provvedere a far sgomberare il parcheggio dai mezzi pesanti, spostandoli altrove per la durata di questo ponte festivo, al fine di rendere agevole a tutti l’utilizzo del parcheggio per andare a far visita ai propri cari. Quest’anno abbiamo deciso di non sostituirci all’amministrazione -evitando question time a riguardo- ma, come dimostrano i fatti, se ne sono dimenticati. Per l’ennesima volta i cittadini del forese e in particolare quelli delle Ville unite non sono ascoltati e vengono considerati cittadini di “serie b”.”