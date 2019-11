Fratelli d’Italia a Ravenna assesta i suoi vertici in vista delle prossime partite elettorali

Fra pochi mesi, a livello locale, ci saranno due importantissimi appuntamenti elettorali, prima con le elezioni regionali in Emilia-Romagna, poi con le elezioni amministrative a Faenza. Appuntamenti elettorali che, per la prima volta dopo decenni, possono vedere trionfare il centrodestra. – scrive Alberto Ferrero portavoce provinciale di Fratelli d’Italia – Per meglio rispondere a queste sfide ed essere ancora più presenti sul territorio abbiamo deciso di integrare il Direttivo provinciale con persone che al meglio possano rappresentare le diverse zone della provincia.”

Flavio Fuzzi sarà Vice Coordinatore provinciale; Rudi Capucci sarà coordinatore del lughese e della Bassa Romagna; Gian Marco Monti coordinatore della Romagna faentina.

Nella foto in alto Capucci e Monti, qui sotto Fuzzi