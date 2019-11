Lugo, nuovi incarichi nel gruppo Per la Buona Politica

L’Associazione per la Buona Politica di Lugo, dopo l’assemblea di iscritti e sostenitori del 17 ottobre scorso ha rinnovati gli organismi direttivi. Alla presidenza è stato eletto Bruno Pelloni, uno dei soci fondatori, che avrà come vice Grazia Massarenti; segretario organizzativo sarà Luca Lolli, mentre Alessio Seganti assume l’incarico di tesoriere. Completano il Consiglio Direttivo Paola Bassetti, Claudio Lolli, Donato Piloni, Alex Ridolfi, Alessandro Tasselli, Roberta Bravi – la quale manterrà i rapporti istituzionali, quale capogruppo in Consiglio Comunale, assumendo la funzione di coordinamento dei consiglieri di consulta – e Silvano Verlicchi, che è stato proclamato Presidente Onorario.

“L’Associazione continuerà la propria attività, all’interno della società civile, rivolta alle problematiche del territorio locale, con l’obiettivo di elaborare posizioni politiche e proposte operative per il miglioramento delle condizioni della nostra comunità e per la formazione di una nuova classe dirigente. – si legge in una nota – Il progetto della Buona Politica, riassunto nel programma di mandato 2019 – 2024, è alternativo alla gestione dell’attuale Amministrazione Comunale, e verrà portato avanti in piena autonomia sia in Consiglio Comunale sia nel dibattito politico locale. Sicurezza e legalità, sviluppo e crescita economica, gestione dei rifiuti, difesa del Polo Ospedaliero di Lugo e realizzazione delle Case della Salute, sono alcune delle tematiche che vedranno l’impegno dell’Associazione a fianco del Gruppo Consiliare e nel confronto e coinvolgimento dei cittadini.”