Zini e Martelli (Lega): “le nuove ciclabili a Lugo vanno contro le esigenze dei genitori”

Enrico Zini e Francesco Martelli, rispettivamente capogruppo in Unione dei comuni della Bassa Romagna e consigliere comunale di Lugo della Lega, non ci stanno alle dichiarazioni apparse sulla stampa, in cui si afferma che le opposizioni sono concordi con le piste ciclabili presentate dal Sindaco Ranalli. “Il progetto prevede due ciclabili, la prima in Via Emaldi, che si collega alla ciclabile già presente in Piazza I Maggio, – dicono i due leghisti – ma nel contempo eliminano parcheggi, un dehor di un’attività e mettono in seria difficoltà le attività commerciali e soprattutto i genitori che portano a scuola i bambini ai plessi scolastici San Giuseppe, Sacro Cuore e Codazzi; la seconda lungo Viale Miraglia. Il conto finale dei parcheggi eliminati si ferma alla cifra 78 colpendo anche i residenti”.

Secondo i due consiglieri “le attività commerciali in zona non sono state minimamente avvertite dall’Amministrazione PD, e allo stesso tempo, non ci sono soluzioni alternative ai parcheggi che vengono eliminati mentre quelli al momento disponibili non sono a norma. Basti pensare che i parcheggi in Piazza Trisi e in Piazza Giuseppe Garibaldi non permettono ai genitori, che provengono da tutto il comprensorio della Bassa Romagna, di poter aprire agevolmente le portiere e poter far scendere i bambini. In sede di presentazione in Sala Carmine, la Polizia Municipale stessa ha ammesso di non aver nemmeno fatto un sopralluogo per verificare se gli stalli fossero a norma”.

Per Francesco Martelli “non si risolve il problema dell’inquinamento chiudendo i centri storici, mettendo in difficoltà più fasce di popolazione. È assurdo pensare che un genitore il mercoledì parcheggi in Zona Foro Boario e vada a piedi con un bambino di pochi anni e magari un secondo figlio nel passeggino.”

I due consiglieri annunciando che nei prossimi giorni saranno raccolte firme contro questo piano traffico.