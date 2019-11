Faenza, Pd e Articolo Uno prendono le distanze dal Sindaco Malpezzi su revoca delega a Piroddi

La maggioranza che regge la Giunta faentina di Giovanni Malpezzi è in forte fibrillazione dopo la revoca della delega all’urbanistica e all’edilizia che lo stesso Sindaco Malpezzi ha deciso ai danni dell’Assessore Domizio Piroddi, che di fatto è da ieri un Assessore dimezzato. La scelta di Malpezzi ha sorpreso tutti, anche il Pd, il suo partito. Tant’è che il capogruppo del Pd e di Articolo Uno a Faenza fanno una dichiarazione comune che prende le distanze dal Sindaco. Praticamente una cosa mai vista.

“Abbiamo appreso con stupore dalla stampa la decisione unilaterale del Sig. Sindaco di togliere alcune deleghe all’Ass. Piroddi, scelta non condivisa né con le forze politiche che compongono la maggioranza, né tantomeno con i gruppi consiliari che, con onestà e impegno, sostengono da sempre l’azione amministrativa all’interno del Consiglio Comunale. – si legge nella nota di Niccolò Bosi capogruppo PD e Ilaria Visani capogruppo Articolo Uno MDP – Non condividiamo questa mancanza di condivisione e di fiducia nei confronti dei propri gruppi consiliari, tanto più visto che saranno proprio i consiglieri ad essere chiamati ad esprimersi nel merito delle proposte relative alle manifestazione di interesse pervenute. Sembrerebbe che questa scelta sia frutto di un’azione politica più ampia e non contestuale al tema, che in tal caso aprirebbe altri ragionamenti da parte dei gruppi che sostengono questa amministrazione.”

Quale siano le ragioni politiche “più ampie” non è chiaro, ma tutto potrebbe essere riconducibile alle prossime elezioni regionali e anche alle future elezioni amministrative faentine. Insomma questione di alleanze e candidature, problemi che come sempre accentrano l’attenzione e fanno fibrillare i partiti di fronte alle scadenze elettorali.