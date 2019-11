Faenza, ancora tutte da chiarire le ragioni del dimezzamento di Piroddi ad opera di Malpezzi

Non ragioni squisitamente politiche in vista del doppio appuntamento elettorale, ma altri motivi sembrano avere spinto il sindaco Giovanni Malpezzi (PD) a “sfilare” all’assessore Domizio Piroddi (lista civica IxC) la delega all’urbanistica e edilizia, alle politiche territoriali per andare ad aggiungerla alle sue che sono sanità pubblica, Palio e attività rionali, affari istituzionali e legali, organizzazione, demografia, stato civile, elettorale. Lo lasciano pensare i tempi e le modalità, improprie per un primo cittadino che in nove anni e mezzo ha sempre ben ponderato le sue azioni amministrative.

Il comunicato emesso dallo staff del sindaco venerdì 1 novembre, all’inizio della serata di un giorno festivo che inaugurava un week end da tre giorni di “ponte”, è già di per sé un indizio, che lascia inevitabilmente pensare ad una sorta di “urgenza” di un provvedimento che così “urgente” proprio non appariva.

“L’esigenza del primo cittadino di seguire in prima persona le delicate fasi conclusive dell’iter con cui il Comune di Faenza dovrà siglare gli Accordi operativi urbanistici inerenti le manifestazioni d’interesse, avanzate nei mesi scorsi a seguito di un avviso pubblico da soggetti interessati”, come si leggeva, poteva essere tranquillamente anticipata a qualche giorno prima, previa discussione in Giunta comunale con gli altri amministratori, oppure posticipata a dopodomani, mercoledì, quando appunto la Giunta di Palazzo Manfredi solitamente si riunisce.

Non sarebbe stato un fatto insolito la redistribuzione di incarichi, cosa peraltro già avvenuta proprio quando Malpezzi passò a Piroddi la delega allo sviluppo economico e alle attività produttive, che l’avvocato quasi del tutto prestato alla politica cittadina ha sin qui interpretato con grande attività e presenza sul territorio. Infatti, proprio all’indomani della comunicazione del Sindaco, Piroddi ha relazionato i lettori del proprio profilo Facebook della sua “quarantacinquesima visita alle aziende faentine”, ignorando il fattaccio consumatosi sugli organi d’informazione nella medesima giornata.

Nella serata di sabato 2 novembre, prima di un evento pubblico al quale ha partecipato, Piroddi si è lasciato scappare un “non vogliono che ‘Insieme per Cambiare’ vada a rinforzare la nascente lista civica del presidente regionale Bonaccini (PD) per le elezioni del 26 gennaio”. Per trovare i soggetti non occorre faticare tanto, ossia guardare in casa del Partito Democratico faentino, anche se resta da capire quali possano essere le persone fisiche deliberanti. “Comunque noi siamo veri civici e alle elezioni comunali faremo valere il nostro peso, perché attualmente siamo accreditati del 20 per cento dei consensi” ha aggiunto l’assessore, il quale, ritrovatosi a cena come dirimpettaia la consigliera regionale faentina Manuela Rontini (PD), le ha riservato una fredda cordialità politica.

Pubblicamente Domizio Piroddi ha fatto sapere, proprio tramite faenzanotizie.it, di non essere personalmente interessato a diventare sindaco, smentendo la ridda di voci che tuttora circola in città, pensando piuttosto ad un candidato civico autorevole per il centrosinistra. Per contro nel frattempo sembra maturato il suo interesse a portare la lista civica “Insieme per Cambiare” di cui è leader e se stesso al governo della Regione Emilia-Romagna assieme a Bonaccini, accanto a PD e centrosinistra.

La mossa di Giovanni Malpezzi, che in quanto sindaco ha facoltà di distribuire le deleghe in Giunta senza doverne renderne conto a nessuno se non politicamente alla propria maggioranza, ha spiazzato i consiglieri comunali del PD e di Articolo Uno, i cui capigruppo non l’hanno mandata a dire al primo cittadino in una nota congiunta diffusa ieri sera in cui ipotizzano che “questa scelta sia frutto di un’azione politica più ampia e non contestuale al tema…”. Un’ipotesi, appunto, nulla più, visto che nella casa faentina dei Democratici vige una sorta di consegna del silenzio, mentre Articolo Uno e i civici de “La tua Faenza” attendono di capire meglio la situazione.

È difficile pensare che proprio Giovanni Malpezzi, che ha sempre rigorosamente rispettato gli atti del Consiglio e le indicazioni della propria maggioranza, troppo spesso colpevolmente silente e poco vivace nel supportarlo, abbia proceduto ad eseguire la decapitazione delle deleghe dell’avvocato Piroddi, se non in presenza di notizie che lo abbiano consigliato prima ad agire e poi a discutere.

Il sindaco già ha parlato attraverso il comunicato ma dovrà fornire spiegazioni, l’assessore Piroddi ha annunciato che parlerà. Terremoto in vista nel centrosinistra faentino? Forse no, qualora emergano ragioni non elettorali: ma quali? Di certo, un grande favore al centrodestra e al MoVimento 5 Stelle locale, che nel frattempo ha chiuso la porta ai partiti.