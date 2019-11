Riunione della Commissione n. 4 “Affari istituzionali, partecipazione e sicurezza” in Municipio a Ravenna

La commissione consiliare 1 “Affari istituzionali, partecipazione e sicurezza”, presieduta dalla consigliera Samantha Tardi, è convocata nella sala del consiglio comunale, piazza del Popolo 1, per il giorno lunedì 4 novembre alle 15 con il seguente ordine del giorno:

eventuale approvazione verbali sedute precedenti;

esame Regolamento di Polizia Urbana 340/2019;

esame proposta 5/2019 ADOZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA E ABROGAZIONE DEL PRECEDENTE REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA N. 808 DEL 10.12.1925. (PROPOSTA DI DELIBERA PRESENTATA DALLA CONSIGLIERA VERONICA VERLICCHI AI SENSI DELL’ ART. 44 DEL REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE)

analisi Ordini del giorno:

410/2018 presentato dalla Capogruppo comunale V. Verlicchi per apertura distaccamenti di Polizia municipale nei lidi e nel forese;

19/2019 presentato dal Capogruppo comunale A. Ancisi per adozione in via sperimentale della pistola ad impulsi elettrici per la Polizia locale di Ravenna;

20/2019 presentato dal Capogruppo comunale A. Ancisi per dotazione di unità cinofile per la Polizia locale di Ravenna;

21/2019 presentato dal Capogruppo comunale A. Ancisi per estensione turno notturno della Polizia locale di Ravenna;

22/2019 presentato dal Capogruppo comunale A. Ancisi per acquisizione di un drone a supporto della Polizia locale;

23/2019 presentato dal Capogruppo comunale A. Ancisi per adozione di kit “I FAK” di automedicazione secondo la pratica “B -CON – BLEEDING CONTROL” per gli operatori Polizia locale di Ravenna;

58/2019 presentato dalla Capogruppo comunale V. Verlicchi circa “tolleranza zero contro i posteggiatori abusivi”.