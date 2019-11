Ravenna. Mercoledì si riunisce la Commissione n. 5 “Bilancio, partecipate, personale, patrimonio”

La Commissione consiliare 5 “Bilancio, partecipate, personale, patrimonio”, presieduta dalla consigliera Samantha Tardi è convocata nella sala del consiglio comunale, piazza del Popolo 1, per il giorno mercoledì 6 novembre alle 14.30, per discutere il seguente ordine del giorno:

esame delibera PD 344/2019 “Manifestazione di volontà alla vendita di porzione di terreno dell’ex alveo scolo consorziale denominato Cornara – Glorie, situato in località Glorie (Ra)”;

esame delibera PD 355/2019 “Presa d’atto della manifestazione di volontà di cessione a titolo gratuito di aree site in via Poletti a Ravenna da accorpare al demanio stradale del Comune di Ravenna”;

esame delibera PD 353/2019 “Bilancio di previsione 2019/2021. Variazioni, verifica definitiva degli equilibri generali e adempimenti ai sensi del regolamento del sistema integrato dei controlli interni”.