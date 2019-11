Brisighella. Commemorazione dei Caduti R.S.I.. Angela Esposito: “il Sindaco sposta l’attenzione sugli altri”

“Quindi tutti gli spettatori a teatro sono responsabili degli attori sul palco?” risponde così Angela Esposito alle dichiarazioni del Sindaco di Brisighella Massimiliano Pederzoli.

“Il Sindaco mi ha giustamente definito spettatrice, perché ero al cimitero assieme a mia madre, ed oltre al tradizionale rispetto per i defunti volevo sentire e capire cosa stesse commemorando l’attuale amministrazione comunale: detto questo sono loro che hanno messo nero su bianco su Facebook il loro intento, volto a mettere sullo stesso piano i caduti della Resistenza con i soldati della Repubblica di Salò, o più precisamente è stato Fratelli d’Italia Faenza e Romagna Faentina a definire l’orientamento dell’amministrazione comunale di Brisighella” continua Angela Esposito.

“Ricordo al Sindaco che lui indossa la fascia tricolore e ha giurato sulla Costituzione della repubblica, che è fondata sull’antifascismo. È ormai prassi del sindaco di Brisighella spostare l’attenzione su altre persone e sugli altri partiti quando non sa cosa rispondere nel merito dei fatti: lo dimostrano le risposte – quando ci sono – alle interpellanze che abbiamo presentato in Comune ed in Unione. Sono sinceramente preoccupata, perché non so cosa aspettarmi da chi non chiarisce se per lui R.S.I. e forze partigiane, fascismo ed antifascismo, siano o meno la stessa cosa. Noi del gruppo Insieme per Brisighella continueremo a vigilare su questi temi e sulla vita amministrativa del nostro paese, sapendo bene da che parte stare. Anche per questo parteciperemo all’evento di martedì 12 organizzato dalla Sezione ANPI ” G.Bartoli” di Brisighella alle ore 20.30 presso il Circolo Arci Ambra su questi temi.”