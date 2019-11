Confermata l’assemblea pubblica dei Lidi Nord a Porto Corsini il 7 novembre

È confermata l’assemblea pubblica dei lidi nord ravennati per giovedì 7 novembre alle ore 20,30 che si terrà presso la sala riunioni della Pro Loco di Porto Corsini e che vedrà la presenza di tutte le Associazioni più rappresentative del territorio e presieduta dal presidente del consiglio territoriale del mare Roberta Mingozzi. Oltre alle Pro Loco e al Comitato cittadino saranno presenti l’assessore ai lavori pubblici Roberto Fagnani, l’assessore al turismo Giacomo Costantini e l’assessore all’ambiente Gianandrea Baroncini.

“E quindi non c’è momento più importante per i nostri concittadini di partecipare e portare il proprio contributo alla serata e confrontarci tutti insieme con i rappresentanti dell’Amministrazione Comunale di Ravenna – dichiarano dal consiglio direttivo del comitato cittadino Lidi Nord. – In una settimana già piena di eventi di ogni genere è un ulteriore motivo di soddisfazione avere la presenza di tre assessori a questa assemblea e gli argomenti non mancheranno di certo. Da giorni si susseguono sulla stampa locale notizie di grandi investimenti, una vera e propria pioggia di milioni di euro destinati al territorio comunale e dei lidi ravennati sia da parte della Regione che da parte del Comune di Ravenna. Ed è chiaro che tutto questo ha creato grande curiosità e ovviamente aspettative che non possono più essere disattese, anche perché non sono sempre e solo le grandi opere a contribuire alla riqualificazione e al rilancio del territorio . Oggi più che mai, è necessario investire anche sulla qualità della vita dei cittadini, siano essi residenti o turisti. Di pari passo ai grandi interventi sono necessarie azioni quotidiane che rendano piacevole l’ambiente, che permettano di avvicinare la città al forese e ai lidi, che rispettino e aiutino lo sforzo delle imprese e dei lavoratori nel contribuire alla crescita della nostra comunità. Ecco perché le Associazioni del territorio invitano tutti a partecipare a questa assemblea”.