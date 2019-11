Faenza. Stefano Bertozzi nominato coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia

Alberto Ferrero, portavoce provinciale di Fratelli d’Italia, comunica che Stefano Bertozzi è stato nominato coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia di Faenza.

Stefano ha 46 anni, originario di Riolo Terme, vive fra Faenza dove ha casa ed il paese di origine. A Riolo è stato per 15 anni consigliere comunale per Alleanza Nazionale e, nel 2007, candidato sindaco per tutto il centro destra. Laureato in economia e commercio è quadro dirigente bancario, attualmente a Cesena, dopo aver lavorato a Casola Valsenio, Faenza e Ravenna.

“La sua esperienza politica e professionale rafforza tutto il centro destra faentino in previsione delle importanti scadenze elettorali che, visto il fallimento della amministrazione Malpezzi culminato con l’improvviso ed immotivato ritiro delle deleghe all’assessore Domizio Piroddi, può consentire alle forze del cambiamento di vincere le elezioni della primavera 2020 nella città Manfreda” dichiara Ferrero.