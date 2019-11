Faenza, Insieme per cambiare esce dalla maggioranza. Malpezzi: “Tante le falsità, facciamo chiarezza”

In relazione all’uscita di Insieme per Cambiare dalla maggioranza di governo della città il sindaco di Faenza Giovanni Malpezzi ha dichiarato quanto segue:

Provo grande amarezza per le dichiarazioni di ieri di Insieme per Cambiare al fine di giustificare l’uscita dalla maggioranza, tante sono le falsità messe nero su bianco nel tentativo maldestro di passare come vittime di chissà quali trame oscure. Come tutti ho pregi e difetti. Tra questi, non so se sia proprio un difetto, c’è quello di concentrarmi esclusivamente sul lavoro amministrativo per il bene della città, assumendomi tutte le responsabilità che ne derivano. Inoltre sono poco avvezzo ai tatticismi della politica.

Lo ripeto di nuovo, spero stavolta con più chiarezza. La motivazione che mi ha indotto ad assumere direttamente la delega alle materie urbanistiche è derivata esclusivamente dall’esigenza di seguire in prima persona le fasi conclusive degli Accordi operativi urbanistici e l’impostazione del nuovo Piano Urbanistico Generale (PUG), ambiti gestiti nell’ultimo periodo con impronta autoreferenziale. Garantire che l’azione amministrativa sia totalmente trasparente e non soggetta ad alcun tipo di condizionamento fa parte di quelle responsabilità che un sindaco deve necessariamente assumersi, facendo i conti innanzitutto con la propria coscienza.

Tutte le altre congetture non mi riguardano e le lascio ai retroscenisti. Anche perché la vera domanda da porsi è: se davvero il sindaco fosse l’uomo cattivo dipinto ieri, perché Insieme per Cambiare è rimasta in maggioranza tutto questo tempo? Perché non ha prodotto in questi anni neppure un atto politico o amministrativo in consiglio comunale per denunciare la situazione? La risposta è semplice. Perché la tesi esposta ieri non regge alla prova dei fatti e le accuse formulate sono infondate e pretestuose.

Non più tardi di un anno e mezzo fa, infatti, il sottoscritto “sindaco prevaricatore” si è privato delle deleghe alle attività produttive e allo sviluppo economico per trasferirle all’assessore Domizio Piroddi. Un fatto inedito per due motivi: perché non erano intervenute elezioni intermedie tali da certificare una crescita di consenso da premiare, e perché – credo per la prima volta nella storia politica della città – un unico assessore assommava in questo modo le pesanti deleghe urbanistiche e produttive, cioè l’intero ambito di rapporto con le forze economiche della città. In tale occasione ho assecondato l’insistente richiesta di maggior visibilità per l’assessore Piroddi e la sua lista civica con un’unica condizione, che venisse garantito il confronto e coordinamento con il sindaco. Così non è stato.

Non esprimo infine valutazioni politiche che competono ai partiti. Non posso però non annotare una questione: dichiarare in maniera esplicita di sedersi al tavolo del confronto con l’attuale maggioranza di centro sinistra in vista delle elezioni comunali dell’anno prossimo, non per parlare di programmi e delle prospettive future della città, ma per porre veti sulle persone, chiunque esse siano, e dichiarare che, in fondo, destra e sinistra sono uguali, a mio modo di vedere è un atteggiamento sbagliato che avvelena il clima politico e i rapporti interpersonali.