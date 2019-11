Martelli (Lega): “A che punto sono i lavori di laminazione a Lugo Nord?”

Nel consiglio comunale di ieri sera, 7 Novembre, il consigliere della Lega Francesco Martelli ha presentato un interrogazione circa lo stato di avanzamento dei lavori di laminazione a Lugo Nord: “Lugo Nord ed in particolare via Fiumazzo è soggetta a frequenti allagamenti, non solo per eventi meteorologici eccezionali com’è successo il 22 Giugno di quest’anno, ma anche per piogge di intensità ordinaria che non dovrebbero comportare alcun rischio per il nostro territorio”.

Continua Martelli: “A Luglio ci è stato detto che i lavori erano ritardati a causa delle forti piogge del mese di Maggio, ma che comunque erano in corso i campionamenti del terreno. Ieri l’assessore ai lavori pubblici ci ha risposto che i lavori inizieranno con la bella stagione per terminare durante l’estate 2020”. Conclude Martelli “Noi ricordiamo che nel DUP (documento unico di programmazione) i lavori erano previsti per il 2019 e visto il disagio che gli allagamenti causano a chi vive e lavora a Lugo Nord, auspichiamo che il quartiere venga messo in sicurezza il prima possibile”.