Si riunisce il consiglio comunale di Ravenna: l’ordine del giorno dei lavori

Martedì 12 novembre, alle 16, si riunisce il consiglio comunale, visibile anche attraverso internet in diretta streaming sul sito del Comune (http://bit.ly/diretta-streaming-consiglio) e sulla pagina facebook Comune di Ravenna.

A inizio seduta la trattazione dei seguenti question time: “Via Mariani in condizioni disastrose dopo la pioggia del 6 novembre, quali intenzioni da parte della giunta?” presentato da Alberto Ancarani (Forza Italia) e “Garantire il medico di base ai residenti di San Zaccaria” presentato da Veronica Verlicchi (La Pigna).

Seguirà la lettura dell’elenco delle interrogazioni che non hanno ricevuto risposta nei termini.

Successivamente saranno discusse le seguenti interrogazioni: “Esami clinici e scelta del medico. Burocrazia dell’Ausl da semplificare”, “Troppo prolungata esposizione su strada della raccolta rifiuti” e “Presidente commissione ambiente su anagrafe felina da digitalizzare” presentate da Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna); “Migliorie area antistante obitorio cittadino” presentata da Fiorenza Campidelli (Pd); “Riqualifichiamo e potenziamo il parcheggio di piazza Natalina vacchi” presentata da Daniele Perini (Ama Ravenna); “Costruire una scuola nel parco verde di San Michele. Popolazione locale sorpresa e allarmata” e “Le strade e i marciapiedi malmessi di Marina Romea” presentate da Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna).

L’assessore Massimo Cameliani presenterà due proposte di deliberazione: “Presa d’atto della manifestazione di volontà di cessione a titolo gratuito di aree site in via Poletti a Ravenna da accorpare al demanio stradale del comune di Ravenna da parte dei sigg.ri Fabrizio Fabbri e Werter Comandini” e “Manifestazione di volontà alla vendita di porzione di terreno dell’ex alveo scolo consorziale denominato Cornara – Glorie, situato in località Glorie (Ra), a favore della sig.ra Ileana Vitali”.

L’assessora Valentina Morigi presenterà la proposta di deliberazione su “Bilancio di previsione 2019/2021. Variazioni, verifica definitiva degli equilibri generali e adempimenti ai sensi del regolamento del sistema integrato dei controlli interni”.

Seguirà la discussione sul seguente ordine del giorno: “Riconoscimento della fibromialgia da parte dello Stato italiano” presentato da Patrizia Strocchi (Pd).