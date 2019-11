Ravenna, Bernini (FI): “Serve sforzo della comunità internazionale per debellare fenomeno pirateria”

“Un abbraccio e un augurio di pronta guarigione ai nostri connazionali rimasti feriti, per fortuna non in modo grave, durante l’assalto alla nave “Remas” della Micoperi di Ravenna, condotto da un gruppo di pirati nelle acque del Golfo del Messico” afferma Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia.

“Se ne parla poco e solo in presenza di simili notizie, ma la pirateria non è affatto scomparsa: gli episodi di questo tipo, anzi, sarebbero addirittura in aumento. Ed è dovere preciso della comunità internazionale tutta prevedere piani di controllo maggiormente efficaci nelle zone in cui questi gruppi criminali sono maggiormente radicati. Serve uno sforzo unanime e condiviso, all’insegna della cooperazione internazionale, per debellare un fenomeno che, ancora oggi, mette a repentaglio le vite di chi lavora in mare” conclude Anna Maria Bernini.