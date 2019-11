Ravenna. Interrogazione di Ancarani (F.I.) sulle iniziative per i 200 anni della morte di Lord Byron

Il capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale, Alberto Ancarani, ha presentato un’interrogazione con risposta scritta, per verificare se il Comune di Ravenna avvierà “un percorso volto a valorizzare degnamente il bicentenario della morte di Lord Byron con specifiche iniziative ed eventi da svolgersi nel 2024″.

“Il 19 Aprile 2024 ricorrerà il duecentesimo anniversario della morte di Lord George Gordon Byron – sottolinea Ancarani -. La città di Ravenna è estremamente legata al poeta inglese per la sua permanenza tra il 1819 e il 1823, quando ebbe l’occasione di frequentare la giovane Teresa presso presso i Conti Guiccioli, sia in città, sia nelle residenze di campagna della nobile famiglia. Fu proprio a Ravenna che Lord Byron scrisse alcuni canti della sua maggiore opera, Don Juan, nonchè Marino Faliero, Sardanapalus, The Two Foscari, Cain: a Mistery, The Prophecy of Dante e altre opere; inoltre, fece studiare la figlioletta Allegra nell’Educandato delle Suore a Bagnacavallo (dal 1821 fino alla morte della piccola nel 1822).

Ancarani ricorda che a parte l’inaugurazione del museo, in Palazzo Guiccioli in via Cavour, venduto alcuni anni fa alla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, e destinato a divenire museo dedicato al poeta, che la Fondazione inaugurerà entro il 2024, non risultano a Ravenna al momento in programma altri eventi in vista del bicentenario. “Esiste un flusso turistico particolarmente interessato a Lord Byron e alla sua avventurosa vita, che nel bicentenario della morte subirà certamente un’intensificazione, certamente desideroso di conoscere i dettagli della vita del Poeta in Romagna e di vedere i luoghi della sua permanenza nel nostro territorio” commenta Ancari e chiede anche se quali siano le “attività allo studio dell’amministrazione comunale per la valorizzazione della figura del poeta inglese, ad esempio con eventi, convegni, ideazione di percorsi turistici dedicati, traduzione e pubblicazione delle opere, realizzazione di un sito Internet dedicato alla vita di Lord Byron in Romagna coinvolgendo sia gli altri comuni limitrofi sia la Regione Emilia-Romagna”.