Regionali. Bonaccini presenta la sua candidatura: tanti i sindaci a sostenerlo

“Insieme alle sindache e ai sindaci dell’Emilia-Romagna che hanno deciso di sostenermi parliamo delle ragioni dell’impegno per il territorio che sono alla base della mia candidatura a presidente della Regione alle elezioni regionali del prossimo 26 gennaio”: così ha dichiarato il governatore dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, durante la presentazione della sua candidatura alle prossime Regionali insieme a tanti sindaci del Pd riuniti in Fiera a Bologna. Presente anche il Sindaco di Ravenna Michele de Pascale.

“Abbiamo la consapevolezza che stiamo giocando due partite diverse: la nostra è dire cosa faremo e proveremo a fare per questa Regione, gli altri giocano una partita nazionale dove l’Emilia-Romagna non è un fine o un obiettivo, ma solo uno strumento per rendere più forte il proprio partito o abbattere il Governo” ha continuato Bonaccini. “Se non sarò eletto sarò comunque qui. Non so se i miei sfidanti potranno prendere lo stesso impegno. Se vuoi governare l’Emilia-Romagna, devi farlo insieme agli altri, a tutte le sue parti, e lo dico alla mia sfidante: queste parti non ti obbediscono, ti seguono se sei autorevole”.