Lega Cervia: la nomina di un Comandante della Polizia Locale è fondamentale

“Riteniamo che la nomina di un Comandante della Polizia Locale sia fondamentale per la buona gestione della nostra città e del suo territorio. Una carica latente, vacante da cinque anni, in attesa di una riorganizzazione della struttura organizzativa comunale. Ad oggi la dirigenza del Corpo è svolta dal Segretario Generale del Comune, già impegnatissimo nei propri compiti amministrativi, e prossimo a svolgere lo stesso incarico part time nel Comune di Forlimpopoli. Ci chiediamo quanto tempo e quanto impegno potrà essere da lui dedicato ad un compito indispensabile in una cittadina come Cervia. Il nostro territorio è una realtà estremamente complessa ed articolata, che raggiunge nel periodo estivo presenze di oltre 300.000 unità e un organico di quasi 100 unità in quello stesso periodo. Ospitiamo svariati eventi di lustro, di carattere nazionale e internazionale che necessitano di un controllo costante, specie durante la stagione estiva.” Così il Gruppo Lega di Cervia.

“È necessaria la pubblicazione di un bando che identifichi un candidato full time, preparato ed esperto, che possa con la propria esperienza e conoscenza del servizio, in tutte le sue peculiarità e forme, aumentare gli ottimi risultati ad oggi già ottenuti dal nostro corpo di polizia, come ad esempio la lotta all’abusivismo. Un buon lavoro svolto che può essere ottimizzato con un’accurata gestione interna ed esterna degli agenti, volta ad un maggiore controllo del territorio con conseguente migliore sentore di sicurezza da parte della cittadinanza e dei turisti. Chiediamo al Consiglio Comunale di impegnare il Sindaco e tutta la Giunta nell’istituzione in tempi brevissimi di un tavolo di confronto al fine di valutare nel concreto le azioni intraprese ovvero da intraprendere circa la nomina del Comandante della Polizia Locale” conclude la Lega.