Cambiamento climatico e gestione dei rifiuti: incontro pubblico a Sant’Alberto

I Circoli PD di Sant’Alberto – Mandriole e Sant’Antonio – San Romualdo invitano la cittadinanza ad un incontro in programma per martedì 19 novembre, dalle 20.30, nella Sala Riunioni di Casa Guerrini (via Olindo Guerrini 60, Sant’Alberto), su di un tema di grande attualità: il cambiamento climatico e la gestione dei rifiuti. Il consigliere regionale uscente Mirco Bagnari, il metereologo di Emilia Romagna Meteo Pierluigi Randi ed il segretario provinciale del Partito Democratico Alessandro Barattoni saranno i relatori di questa iniziativa, che vuole essere un’occasione di confronto e dibattito anche con un focus specifico sul territorio a nord della città di Ravenna.

A partire dai dati concreti della situazione odierna, ci si confronterà sulle nuove politiche e prospettive per un ambiente più sostenibile, tra raccolta differenziata ed imminente chiusura dell’inceneritore di Ravenna, così come sul riuso e sulle buone pratiche, a partire dalle abitudini e dai comportamenti di ognuno nella vita di tutti i giorni.

Info e contatti pdsantalberto@gmail.com; pagina facebook ‘PD Forese Nord – Ravenna’.