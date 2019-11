Maurizio Gasparri a Cervia lancia la campagna elettorale di Forza Italia per le regionali

Il Vice Presidente del Senato Maurizio Gasparri di Forza Italia era ieri 18 novembre in Romagna per un tour in vista delle elezioni regionali del 26 gennaio in cui il partito di Silvio Berlusconi si presenta in coalizione con Lega e Fratelli d’Italia. Alle Officine del Sale di Cervia Gasparri ha tenuto una conferenza stampa sul tema “Ricadute della finanziaria sul Comune di Cervia e sulla Regione Emilia-Romagna” e in questa occasione sono state presentate anche alcune candidature di Forza Italia alle prossime regionali. Tre i candidati “azzurri” già ufficializzati: Alberto Ancarani capogruppo in Consiglio comunale a Ravenna, Simone Lucchi di Cervia impegnato nella battaglia per i diritti dei padri separati, Daniela Mazzoni faentina di origine, ravennate di adozione, consigliere nazionale Udc. Una quarta candidatura lughese sarà ufficializzata a breve.

Maurizio Gasparri ha parlato di occasione storica che si presenta al centrodestra per spodestare il sistema di potere della sinistra in Emilia-Romagna e per rendere possibile un ricambio democratico. Il centrodestra ha questa volta la possibilità di vincere e per vincere ha bisogno di Forza Italia che si presenta con la classe dirigente più strutturata e come la “correzione” in senso liberale di un centrodestra chiaramente a trazione leghista.

Nella foto, da sinistra Alberto Ancarani, Simone Lucchi, Daniela Mazzoni, Maurizio Gasparri, Adriano Paroli, Bruno Fantinelli, Luca Bartolini