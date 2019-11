Ravenna. La Scuola di geopolitica Sottosopra in visita al Parlamento europeo

Il gruppo dei partecipanti alla scuola di formazione di geopolitica Sottosopra, organizzata dal Pd di Ravenna, ha visitato oggi il Parlamento europeo di Bruxelles, come penultima lezione prevista dal programma 2019.

I 30 ragazze e ragazzi accompagnati dal consigliere regionale Gianni Bessi, hanno incontrato i parlamentari europei Alessandra Moretti e Paolo De Castro che hanno trattato alcuni temi legati ai lavori della massima istituzione comunitaria.

Inoltre il gruppo ha visitato l’aula plenaria della sede di Bruxelles e alcuni locali dove si svolge il lavoro delle commissioni dell’Ue. Nello specifico Paolo De Castro ha spiegato quali decisioni l’Unione europea sarà chiamata a prendere per fare fronte alle scelte protezionistiche Usa.

“Da tre anni stiamo portando avanti questo progetto con il Partito democratico – spiega Gianni Bessi – e siamo determinati a continuare anche nei prossimi anni. Ritengo che per i giovani che intendono occuparsi di politica una formazione sul campo e sui temi forti della geopolitica sia fondamentale”.

L’ultima lezione del corso è prevista per il 29 novembre, a sala D’Attorre, alle 18.30, con Marco Martinelli, drammaturgo e regista delle Albe, che tratterà il tema ‘Nel nome di Dante diventare grandi con la Divina Commedia’; con lui il sindaco di Ravenna Michele de Pascale e Gianni Bessi.