Andrea Fortini (Giovani Democratici): “A Predappio un targa commemorativa per Matteotti”

Come Giovani Democratici Faenza sosteniamo l’appello delle associazioni a rimanere vigili contro ogni forma di revisionismo e negazionismo storico. Non accettiamo di rimanere succubi ad alcun tipo di provocazione.

Anche per questo rilanciamo la proposta del Partito Socialista di Forlì di porre una targa commemorativa per Matteotti lungo il Viale G. Matteotti a Predappio (via obbligata per i pellegrinaggi alla tomba di Mussolini). È essenziale ricordare cosa voleva dire il fascismo: o appoggiavi le loro idee o stavi nascosto senza parlare o venivi eliminato.

Ci auguriamo che questa volta il Sindaco di Predappio scelga di stare dalla parte giusta.

Andrea Fortini, Segretario dei Giovani Democratici di Faenza