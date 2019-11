Bonaccini – Borgonzoni: il primo duello a Carta Bianca fa emergere l’esperienza del Presidente e i sondaggi lo premiano

Come finirà il duello elettorale per le prossime regionali dell’Emilia-Romagna? Secondo un sondaggio di Ixè per Carta Bianca ora Bonaccini è in vantaggio su Borgonzoni e il Pd sopravanza di qualche punto la Lega. Ma il risultato delle due coalizioni è naturalmente ancora in bilico, anche e soprattutto per l’incertezza che regna sovrana sulle scelte e il “peso” politico dei Cinque Stelle.

Dopo il lancio della campagna elettorale del Carroccio lo scorso 14 novembre al PalaDozza di Bologna in buona parte “oscurato” dalla grande manifestazione anti-Lega delle “sardine” in Piazza Maggiore, con replica poi a Modena, ieri sera 19 novembre in TV (proprio a Carta Bianca su Rai Tre, con Bianca Berlinguer) è arrivato il primo confronto diretto fra i due candidati alla presidenza della Regione, Lucia Borgonzoni (Lega) e Stefano Bonaccini (Pd). I due sfidanti si sono affrontati in un dibattito caratterizzato dal fair play, dalla correttezza e dal rispetto reciproco. I duellanti si sono meritati i complimenti della stessa intervistatrice. Il duello ha fatto emergere in ogni caso soprattutto la preparazione e l’esperienza di Stefano Bonaccini. Lucia Borgonzoni si è difesa e non ha sfigurato, però la differenza di peso fra i due candidati si è notata.

Nel corso della trasmissione è stato presentato un sondaggio secondo cui il 68% degli elettori avrebbe al momento più fiducia nel candidato democratico Bonaccini, contro il 45% riservato alla leghista Borgonzoni. Anche le intenzioni di voto relative ai singoli partiti vedono in testa il Pd con il 34,3%, in crescita di tre punti percentuali rispetto alle elezioni Europee dello scorso maggio. Cala invece nei sondaggi la Lega, che in Emilia-Romagna scende dal 33,8% al 30,9% rispetto al voto europeo. Stessa sorte per il Movimento 5 stelle, in perdita di due punti percentuali, mentre cresce Fratelli d’Italia passando dal 4,7% delle europee al 6%.

Sugli scenari di voto alle coalizioni si profila un testa e testa. E paradossalmente Bonaccini e il centrosinistra avrebbero un risultato migliore presentandosi senza accordi con i Cinque Stelle. Infatti, un’eventuale alleanza del centrosinistra con il M5S vedrebbe il centrodestra avanti con il 33,1%, secondo Ixè, dietro il centrosinistra con il 31,6. In caso contrario (ossia se il centrosinistra decidesse di correre senza M5S) le preferenze vedrebbero sempre il centrodestra leggermente in testa con il 34,0% rispetto al 33,7 del centrosinistra.

Sul voto ai singoli candidati, Stefano Bonaccini risulta davanti sempre alla Borgonzoni: con il 40% se avesse l’appoggio del M5S, ma con il 41,2% dei voti senza.