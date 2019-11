La Pigna scrive a Bonaccini per chiedere di inserire la Ravegnana Bis nel Prit 2025

La Pigna di Ravenna scrive un Lettera aperta al Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini in data 20 novembre per chiedere al Presidente di adottare la Ravegnana Bis proposta dalla lista civica e di inserirla nel Prit 2025.

La Pigna parte dalla vicenda del crollo della diga di San Bartolo del 25 ottobre 2018 e dalla conseguente chiusura della Via Ravegnana per 10 mesi, per evidenziare “le forti criticità che da anni affliggono questa importante via di collegamento tra le città di Ravenna e Forlì.” Per la lista civica è “del tutto evidente la necessità di provvedere alla realizzazione di una nuova strada di collegamento tra Ravenna e Forlì. Un’opera strategica ed urgentissima per ridurre l’isolamento stradale della città di Ravenna. A tale scopo, lo scrivente gruppo consiliare de La Pigna, ha presentato, il 16 novembre 2018 in Consiglio comunale un’idea progettuale, a cura dell’Ing. Andrea Barbieri, per un nuovo collegamento, veloce e sicuro, da noi ribattezzato “Ravegnana Bis“. Tale progetto si caratterizza per un tracciato di poco meno di 12 km che partendo dallo svincolo della E 45 Standiana-Mirabilandia, termina nella rotonda del casello autostradale di Forlì.”

“Riteniamo sia giunto il momento che anche gli amministratori del Pd escano dall’ambiguità e che si definisca con chiarezza, prima dell’approvazione del Prit 2025, la posizione della Regione in merito al progetto “Ravegnana Bis”. – conclude La Pigna – Chiediamo, allora, a lei di esprimersi pubblicamente e rispondere a questi 2 interrogativi che le poniamo: intende proporre all’Assemblea Legislativa l’inserimento della Ravegnana Bis nel Prit 2025 di prossima approvazione? Intende richiedere la convocazione a stretto giro, del tavolo tecnico regionale al quale è presente Anas per definire la proposta progettuale della Ravegnana Bis?”