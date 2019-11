Mirko De Carli (PdF Riolo Terme) eletto nel Consiglio Nazionale dell’Anci

Al Congresso di Arezzo tra i membri eletti nel Consiglio Nazionale dell’Anci c’è anche quello del consigliere comunale di Riolo Terme Mirko De Carli. “È un onore potere entrare a far parte di questa grande famiglia. Darò il mio massimo impegno per portare all’attenzione del consiglio le istanze che emergono dai comuni del nostro territorio, in particolare quelli piccoli e delle comunità montane come la mia cara Riolo Terme”, ha commentato.

“Sarà un impegno connotato dal desiderio di risolvere e affrontare le questioni più urgenti che attanagliano le nostre amministrazioni comunali e che sono state ben rappresentate al congresso Anci di Arezzo favorendo il massimo dialogo e confronto con tutti”, ha concluso Mirko De Carli