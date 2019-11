Gianni Grandu si è dimesso dal Pd ma continua a sostenere la Giunta Medri e resta Presidente del Consiglio comunale

Con un’intervista a un giornale locale Gianni Grandu ha annunciato le proprie dimissioni dal Partito Democratico di Cervia, di cui è stato un esponente di spicco negli ultimi anni, fino a contendere nelle primarie di diversi mesi fa la candidatura a Sindaco a Massimo Medri. Come si sa, quella sfida fu vinta per una manciata di voti da Medri che poi fu eletto primo cittadino il 26 maggio scorso. Grandu non entrò nella giunta Medri, a lui è stato affidato il ruolo di Presidente del Consiglio comunale. Ma evidentemente le vicende degli ultimi mesi devono avere lasciato più di uno strascico nell’animo di Gianni Grandu che ora abbandona il suo vecchio partito.

Gianni Grandu com’è maturata questa decisione?

“È una riflessione che mi accompagna già da un po’ di tempo, e forse già si sentiva nell’aria, perché non mi riconosco più nell’attuale politica locale. Così come faticano a riconoscerla molti cittadini che da tempo mi chiedono di prendere le distanze da un organo che non rappresenta più l’ideologia comune. Spero, con questa decisione, di dare una scossa a questo partito.”

Cosa è venuto a mancare, secondo lei?

“Non ritrovo quei valori positivi e armonici a cui mi sono sempre ispirato, indirizzati a favore delle persone e mai contro, che ho cercato di seminare anche quando ho deciso di dare il mio contributo alla crescita del Pd. Sono stato consigliere, assessore, presidente di vari organismi e nei miei oltre vent’anni di partecipazione alla vita pubblica, nel mondo della scuola, nell’associazionismo, nei consigli di zona o nella parrocchia, e ancora prima nel Siulp, quando sono stato fondatore dei poliziotti democratici della Cgil, ho sempre operato mettendomi al servizio della comunità per il bene dei cittadini e del territorio. Il rispetto e il valore delle persone sono condizioni imprescindibili. A prescindere dalle tessere.”

Che cosa si aspettava?

“Confidavo nella maggiore continuità del lavoro svolto insieme alla giunta Coffari. Ma soprattutto contavo su una linea di indirizzo che il Partito democratico avrebbe dovuto dare al Sindaco e che invece è stata sostanzialmente assente o passiva.”

Lascerà anche la presidenza del Consiglio comunale?

“Ho una responsabilità morale nei confronti dei tanti cittadini che mi hanno eletto, per questo continuerò a rappresentarli in consiglio. D’altra parte avevo preso l’impegno di sostenere l’amministrazione e coerentemente continuerò a farlo, mantenendo però autonomia di valutazione nell’azione amministrativa e nel rispetto degli indirizzi politici concordati dal Sindaco anche con me quando ho accettato di essere in lista per contribuire a farlo eleggere e al quale ho confermato questa mattina piena fiducia.”

Cosa ci sarà nel suo futuro? Aderirà a Italia Viva?

“Per quanto mi riguarda, come ho avuto modo di dire con le tante persone con le quali mi sono confrontato torno ad essere indipendente e civico, come fino a qualche anno fa prima di prendere la tessera del Pd. Non ho ancora valutato nuovi posizionamenti politici. Osservo con attenzione ciò che sta evolvendo nel panorama nazionale e qualcosa di interessante la vedo nel campo del centro sinistra. Ribadisco però che in questo momento la priorità è lavorare tutti insieme per far eleggere e continuare con il buon governo della regione Emilia-Romagna con Stefano Bonaccini.”

Come voterà in consiglio ?

“Voterò con chi sostiene il sindaco e la giunta di Massimo Medri, al quale ho confermato il mio appoggio, sulla base ovviamente del programma di mandato e dei valori che mi contraddistinguono e che ho portato avanti in questi anni di servizio alla mia comunità. Mi considero con la maggioranza di governo di questa città che ha vinto le elezioni anche con il mio contributo e lavorerò insieme, se mi sarà data la possibilità, per il bene delle persone e dei cittadini di Cervia come ho sempre cercato di fare. In particolare sul tema della sicurezza e della legalità l’impostazione di questi ultimi 5 anni è stata sempre molto equilibrata ed ha per questo ottenuto riconoscenza nei meriti che in primis vanno alla Polizia Locale che si è guadagnata sul campo l’azzeramento dell’abusivismo commerciale. Il tema fondamentale della sicurezza non va confuso con degrado o altro, spesso dipingendo una città che non esisteva nella realtà. Le ordinanze comunali fondamentali sul tema del degrado sono rimaste invariate almeno fino ad ora e spero rimangano tali nei principi. Credo nella prevenzione e nel controllo di tutto il territorio in sinergia con tutte le forze dell’ordine e la Prefettura.”

La risposta del Pd

“In merito alla recente intervista di Gianni Grandu, in cui annuncia le proprie dimissioni dal Partito Democratico in cui fino a ieri ha svolto importanti ruoli pubblici, come nuovo segretario del Partito Democratico di Cervia, di cui sono impegnato a garantirne l’unità – scrive in una nota Mauro Conficoni, da poco segretario comunale del Partito Democratico – manifesto dispiacere per questa sua scelta, di cui non condivido le motivazioni. A nome del PD, esprimo profondo apprezzamento per il lavoro sia del Sindaco, sia della giunta del Comune di Cervia e di tutte le persone impegnate, da pochi mesi, nel serio lavoro di amministrazione della nostra città. A meno di un mese dal proprio insediamento, ad esempio, (in piena stagione estiva, non dimentichiamolo) il Sindaco, la Giunta, i Consiglieri e la Città tutta hanno affrontato un evento eccezionale la cui risposta celere e rapida ha guadagnato ammirazione e plauso da tutta Italia e non solo. Questi sono i fatti. Il PD di Cervia ribadisce quindi fiducia al Sindaco, agli assessori, ai consiglieri, certi che la strada appena intrapresa nel governo della città per realizzare il programma proposto – e votato – ai cittadini sia quella giusta, come dimostrato e dimostrerà” conclude Mauro Conficoni, neo segretario comunale del Partito Democratico.

L’Assemblea del PD di Cervia ha eletto Mauro Conficoni nuovo Segretario Comunale

Il congresso dell’unione comunale del Partito Democratico che ha eletto Mauro Conficoni segretario comunale del Pd di Cervia si è svolto il 21 novembre. Mauro Conficoni succede a Enrico Delorenzi, rimasto in carica due anni e le cui dimissioni sono dovute a problemi lavorativi che non gli hanno reso possibile la prosecuzione del suo mandato. Già consigliere comunale e con una lunga esperienza politica alle spalle, Mauro Conficoni appena eletto ha rilasciato questa dichiarazioni: “In una fase sociale come questa non è facile appassionarsi alla politica, ma io da sempre e responsabilmente, in modo deciso, ho deciso di impegnarmi attivamente a livello locale. Ho una ricca esperienza di impresa nei settori del turismo e dell’ambiente, credo nella partecipazione, nell’ascolto e nell’impegno personale. Il PD di Cervia è ricco di persone, di idee, di voglia di fare. Vogliamo collegarci con la velocità della società e con le grandi contraddizioni di questo nostro tempo, stando vicini a quelli che hanno bisogno, siano giovani o anziani, e proporre un modello di società chiaro e realizzabile per i cittadini, i turisti e le imprese. Insieme al Sindaco, alla giunta, ai consiglieri comunali e a quanti si impegnano nelle istituzioni e nella società. Sono un combattente, e chi ha voglia, entusiasmo e un po’ di tempo libero si unisca a noi. Sarà bello.”

Il segretario provinciale Alessandro Barattoni ha ringraziato il segretario uscente Enrico Delorenzi. “Enrico – ha detto – ha lasciato l’incarico per un’importante soddisfazione lavorativa e lo ringrazio molto per il lavoro che ha svolto in questi anni.”