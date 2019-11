Nasce il nuovo gruppo di Italia Viva a Ravenna. “Siamo collocati dove non ci sono gli altri”

Ieri pomeriggio, venerdì 22 novembre, presso lo Chalet dei Giardini Pubblici di Ravenna in via Santi Baldini 4, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del nuovo gruppo consiliare di Italia Viva Ravenna. Presenti all’incontro l’assessore ai Lavori pubblici Roberto Fagnani, i consiglieri nel comune di Ravenna Michele Casadio e Raoul Minzoni – tutti e tre nei mesi scorsi fuoriusciti dal Partito democratico – il vice presidente della Camera dei Deputati e Coordinatore Nazionale di Italia Viva Ettore Rosato, gli onorevoli Marco Di Maio e Sergio Pizzolante, deputati di Italia Viva.

“Italia Viva – afferma Fagnani – sta diventando un importante protagonista sia a livello nazionale che locale. C’è comunione d’intenti e ci auguriamo tutti che Bonaccini sia ancora il presidente della Regione”. Fagnani punta poi l’attenzione sulle infrastrutture, come il porto di Ravenna e l’aeroporto di Forlì, dato che la città “paga debito sui collegamenti”.

“Un’altra partita importante – aggiunge – la si gioca sull’offshore: occorre fare chiarezza, per questo Italia Viva presenterà un ordine del giorno sia in Parlamento sia in consiglio comunale a Ravenna. La nostra è una sfida importante e ambiziosa, per un partito liberale e aperto”.

Casadio garantisce lealtà al sindaco Michele De Pascale garantendo fedeltà all’alleato partito democratico nelle giunte, almeno fino alle prossime amministrative, e sostegno alla candidatura di Stefano Bonaccini alle Regionali, con tanto di rappresentanti nella lista civica che lo supporterà, “ma – prosegue – porteremo comunque avanti le nostre istanze”, mentre Minzoni aggiunge che “c’è abbastanza lavoro da fare, il percorso è irto, ma noi ci siamo e abbiamo fatto una scelta importante”.

Presenti alla prima conferenza del gruppo ravennate di IV c’erano anche i parlamentari romagnoli Sergio Pizzolante e Marco Di Maio e il coordinatore nazionale Ettore Rosato. “Italia Viva – sottolinea il primo – è la giusta e logica evoluzione dell’operazione fatta a Rimini con Patto civico. Ora dobbiamo dare un contributo fondamentale alla Regione perché se la perdiamo Matteo Salvini va al governo.

“Il partito – aggiunge Di Maio – nasce con lo scopo di essere molto concreto e per dare una visione politica omogenea in Romagna. Tra gli obiettivi sbloccare le opere, come fatto per l’aeroporto di Forlì con l’emendamento per i Vigili del fuoco; tutelare gli investimenti e accompagnare la transizione nel settore offshore; eliminare la plastic tax, non per mettere in crisi il governo ma per una legge di bilancio efficace. Italia Viva è una scissione del Pd, ma qualcosa di nuovo che aggrega chi viene dal Pd e chi no”.

Per Rosato, infine, occorre dare uno “shock, non possiamo adattarci a cio che c’è. Italia Viva è un partito che si concentra sui contenuti”, mentre il Pd affronta “problemi nuovi con strumenti antichi, rispetto a una destra aggressiva. È accogliente, un partito dove si sta bene insieme e si cercano le menti migliori. Siamo collocati dove non ci sono gli altri”. (fonte Dire)