Bagnacavallo. Rinnovo dei Consigli di Zona: questa settimana assemblee a Villa Prati, Glorie e Rossetta

Sono in programma questa settimana tre nuovi appuntamenti con le assemblee di popolazione organizzate dal Comune di Bagnacavallo per il rinnovo dei Consigli di Zona: martedì 26 novembre a Villa Prati, mercoledì 27 a Glorie e venerdì 29 a Rossetta, quest’ultimo promosso assieme all’amministrazione comunale di Fusignano.

Le assemblee, in programma alle 20.30, si svolgeranno presso i centri civici delle tre frazioni, alla presenza dell’assessore a Partecipazione e Decentramento Vilio Folicaldi e dell’assessore al Bilancio Simone Venieri.

L’incontro sarà l’occasione per confrontarsi con i consiglieri uscenti e per iniziare a presentare le candidature. Saranno inoltre anticipate le linee guida del bilancio di previsione 2020.

Le assemblee, che si sono già svolte a Traversara e Villanova, proseguiranno poi secondo questo calendario: lunedì 2 dicembre Masiera (centro civico), mercoledì 4 dicembre Boncellino (sala parrocchiale), lunedì 9 dicembre Bagnacavallo (Sala di Palazzo Vecchio).

Le elezioni si svolgeranno domenica 26 gennaio 2020 in occasione delle consultazioni regionali. I moduli per presentare la propria candidatura sono diffusi nelle frazioni e nel capoluogo, e possono inoltre essere richiesti e consegnati all’Ufficio Cultura, Comunicazione e Partecipazione, in piazza della Libertà 12, oppure via mail a partecipazione@comune.bagnacavallo.ra.it.

La scadenza per la presentazione delle candidature è fissata al 6 gennaio 2020.

Per informazioni: 0545 280889 – partecipazione@comune.bagnacavallo.ra.it – www.comune.bagnacavallo.ra.it