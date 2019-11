Martedì 26 novembre si riunisce il consiglio comunale di Ravenna: l’ordine del giorno dei lavori

Domani, martedì 26 novembre, alle 16, si riunisce il consiglio comunale, visibile anche attraverso internet in diretta streaming sul sito del Comune (http://bit.ly/diretta-streaming-consiglio) e sulla pagina facebook Comune di Ravenna.

A inizio seduta la trattazione dei seguenti question time: “A quando la riapertura di via Antico Squero?” presentato da Alberto Ancarani, capogruppo Forza Italia; “Realizzare un nuovo veloce collegamento tra Ravenna e Forlì: cosa ne pensa oggi il sindaco?” di Veronica Verlicchi, capogruppo La Pigna; “Valle della Canna e pialassa Baiona sofferenti. La soluzione dal Lamone. Appello dell’Atc al sindaco” di Alvaro Ancisi, capogruppo di Lista per Ravenna; “Ravenna Brick Festival e il fallimento Mar: quali provvedimenti?” di Samantha Tardi, capogruppo CambieRà.

Saranno poi illustrate le seguenti interrogazioni: “Dante 2021: miglioriamo lapidi e testimonianze e valorizziamo i luoghi delle Romagna dantesca” presentata da Daniele Perini (Ama Ravenna); “Lo sport ravennate diventi ambasciatore di Dante 2021” proposta da Chiara Francesconi (Pri); “Su ordinanze pro alcol notturno nelle aree Speyer-Pallavicini e Gulli” di Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna); “Trasporti pubblici in previsione del ponte tra Torri e Grattacoppa” presentata da Idio Baldrati (Pd); “La prossima riforma del parcheggio Giustiniano” e “Insostenibile traffico improprio sulle vie Sant’Alberto-Brunelli-Zalamella” presentate da Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna); “Occorrono spazi più idonei e dignitosi per i disabili allo stadio Benelli” di Chiara Francesconi (Pri); Savio l’infinito cantiere su via Famiglia Rondoni” di Massimo Manzoli (Ravenna in Comune).

Sarà poi illustrata da Veronica Verlicchi (La Pigna) la mozione “Per l’intitolazione di un’area, una struttura o strada pubblica alla memoria di Vincenzo Muccioli”, sottoscritta da Daniele Perini (Ama Ravenna). Infine, saranno discussi i seguenti ordini del giorno: “Preoccupazione per il futuro della darsena di città” presentato da Daniele Perini (Ama Ravenna); “Per la tutela della Camera di commercio di Ravenna” presentato da Alessandro Barattoni (Pd), Chiara Francesconi (Pri), Michele Distaso (Sinistra per Ravenna), Mariella Mantovani (Articolo1) e Daniele Perini (Ama Ravenna); “Adesione al documento elaborato dal tavolo verde della provincia di Ravenna relativamente all’emergenza cimice asiatica” presentato dai consiglieri e capigruppo di maggioranza (Gatta, Vasi, Perini, Distaso, Casadio, Mantovani); “Emergenza cimice asiatica e sostegno alle imprese agricole del comune di Ravenna” di Veronica Verlicchi (La Pigna).