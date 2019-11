Nasce Italia Viva Cervia. “Al lavoro per un modello riformista di Paese, non sovranista”

Come accaduto ormai in altri comuni italiani anche a Cervia si è costituita Italia Viva. Al ritorno dalla Leopolda un gruppo di cittadine e cittadini, fra cui diversi rappresentanti del mondo economico, hanno scelto di aderire al nuovo partito fondato da Matteo Renzi condividendo il modello di un partito aperto ai contributi dei cittadini e delle imprese, che vuole lavorare per dare risposte tempestive ai fabbisogni dell’Italia di oggi. “Non di meno – scrivono da Italia Viva – un partito che sceglie di contrapporre con fermezza un modello riformista di Paese ad un modello sovranista.”

Il gruppo si è riunito in una prima occasione l’11 novembre alla presenza dell’assessore Roberto Fagnani del Comune di Ravenna e di alcuni rappresentanti ravennati del partito. Presenti fra gli altri diversi esponenti con ruoli attivi nel territorio cervese quali: l’imprenditrice ed ex assessore della Giunta Coffari Rossella Fabbri, gli ex assessori Massimo Magnani ed Eugenio Cecchi, la presidentessa del Consiglio di zona di Cervia Centro Bianca Verri, l’ex segretario del Partito democratico Riccardo Tura.

Hanno già aderito ad Italia Viva o sono simpatizzanti ed in procinto di iscriversi altri significativi rappresentanti civici cervesi, prevalentemente donne, come ad esempio un importante riferimento per la comunità di Montaletto – Villa Inferno, ex consigliera comunale della Giunta Coffari, Antonina Cenci.

“Mentre si lavora tutti assieme per strutturare operativamente il coordinamento provinciale di Italia Viva, anche a Cervia stiamo programmando iniziative – spiegano da Italia Viva Cervia – per sostenere la candidatura alla presidenza della regione Emilia Romagna di Stefano Bonaccini.”

Italia Viva Cervia conferma l’impostazione data dai parlamentari nazionali, ovvero:”Nessun interesse a fare campagna acquisti nel partito democratico, ci rivolgiamo ad un mondo ampio di elettorato civico, moderato e riformista. Nasciamo insomma per andare oltre le lotte interne al centro sinistra e le divisioni per correnti. Il PD rimane per noi un interlocutore qualificato, che rispettiamo e con cui intendiamo collaborare per il futuro della città e del Paese. A Cervia vorremmo diventare fucina di idee della cittadinanza attiva e fautori di proposte concrete all’amministrazione a partire dai temi dello sviluppo economico, delle politiche attive per il lavoro, del welfare e della parità di genere anche nel Mercato del Lavoro, del sostegno agli imprenditori nell’affrontare le incertezze per il futuro ed anche dello sviluppo sostenibile mettendo al centro politiche ambientali concrete, lungimiranti e responsabili che vadano al di là delle semplici ideologie”.