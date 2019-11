Morettini e Gardin (Lega) contro l’importazione del grano dal Canada: creare una filiera tutta italiana

“Il comparto agroalimentare, una delle pietre miliari dell’economia del nostro territorio, continua ad essere bersagliato dalla burocrazia regionale e dagli accordi presi in sede di commissione europea.” Commentano così Stefano Morettini, responsabile comunale della Lega a Ravenna, e Samantha Gardin, responsabile provinciale, i recenti dati relativi all’importazione del grano dal Canada dopo gli accordi presi dalla UE con il paese nord Americano. “Di fronte ad un’importazione pari al 40% del fabbisogno da paesi dove, a causa di regole sanitarie molto permissive, il costo del grano è nettamente inferiore al nostro , gli agricoltori si trovano man mano costretti ad abbandonare le classiche colture del nostro territorio. – dicono Morettini e Gardin – Questa situazione non è solo un problema di tipo economico. La coltivazione del grano è tipica dei paesi con clima mediterraneo. In talune aree e nello specifico in Canada ed alcuni paesi dell’Est Europa, dove il clima non consentirebbe l’essiccazione della spiga, questo processo viene creato mediante l’uso del glifosato, un diserbante estremamente cancerogeno per la salute umana. La Regione dovrebbe sbloccare quanto prima i contributi 2018 per l’agricoltura, agevolare gli agricoltori nello snellire la burocrazia che li vede impegnati troppe ore negli uffici regionali anziché a curare i loro appezzamenti e – concludono Morettini e la Gardin – andrebbe fatto un accordo tra Regione e la distribuzione per creare aree di prodotti la cui filiera è totalmente italiana.”