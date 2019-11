Il Pd scalda i motori in vista delle regionali: il 7 dicembre in Piazza Maggiore per Bonaccini, con 6 pullman da Ravenna

Fra due mesi si vota in Emilia-Romagna per quella che non è solo un’elezione regionale, caricata com’è questa scadenza di significati politici nazionali, che lo vogliano o no i contendenti. Per la Lega e la destra è l’assalto a Fort Alamo. Per il Pd e il governo giallo-rosso è l’ultima trincea prima di Caporetto. Non a caso la Lega e Matteo Salvini sono in campo da settimane per le elezioni regionali dell’Emilia-Romagna e stanno battendo tutto il territorio portando sulle piazze la loro candidata Lucia Borgonzoni. A contendere il terreno alla Lega – piazza per piazza – per ora sono scese in campo soprattutto le sardine, un fatto nuovo, spontaneo e inaspettato, che ha avuto esiti clamorosi (Bologna, Modena, Rimini, Parma, il 4 dicembre sarà la volta di Ravenna) e ha fatto parlare di nuovo movimento, attirando l’attenzione di tutti i media. Cosa significhi la mobilitazione delle sardine in chiave elettorale resta tutto da vedere e lo sapremo solo il 27 gennaio.

Diverso il caso del M5S che sembrava orientato a non presentarsi, poi sulla base del voto della piattaforma Rousseau ha deciso che sarà presente alla competizione del 26 gennaio con i propri candidati, in solitudine, senza l’abbraccio con Stefano Bonaccini, malgrado un insistente corteggiamento che va avanti da mesi. Dopo la recente riunione con i dirigenti grillini a Bologna, Luigi Di Maio sembra avere chiuso le porte e le finestre a ogni ipotesi di alleanza con il Pd in chiave salva-governo. Qualcuno vorrebbe rivotare sulla rete per decidere anche su questa cosa, ma non si sa se si farà.

E il Pd? Stefano Bonaccini sta girando in lungo e in largo la regione per illustrare tutti i traguardi raggiunti con i suoi 5 anni di governo (dal record di occupazione a quello dell’export, dal primato nella sanità ai 60 milioni di presenze turistiche), ma finora è parso poco supportato dal suo partito. Ora il Pd sta cominciando a scaldare i motori della propria campagna elettorale. E dopo l’esempio coraggioso delle sardine ha deciso di andare in piazza, nella piazza simbolo di Bologna, Piazza Maggiore. Succederà sabato 7 dicembre alle ore 16. “Con Stefano Bonaccini, per l’Emilia-Romagna” recita il manifesto della manifestazione. E stavolta il Pd vuole fare le cose come si deve per riempire Piazza Maggiore come ai bei tempi. Dunque saranno organizzati sei pullman anche dal Ravennate.

Ecco quali:

da Ravenna , un bus partirà alle ore 14.20 da viale della Lirica, sede del PD

da Mezzano, un bus partirà alle ore 14 alla fermata autobus di piazza della Repubblica, con passaggi a Glorie ore 14.05 Bar Reale, Villanova di Bagnacavallo ore 14.10 piazza di fronte all'edicola, Bagnacavallo 14.20 fermata autobus via Marconi

da Casola Valsenio, un bus parte alle ore 14 dalla stazione autobus, con passaggi a Riolo Terme ore 14.15 stazione autobus e Castel Bolognese ore 14.30 supermercato D+

da Faenza, parte un bus alle ore 14.20 da piazzale Pancrazi

da Conselice, il bus parte alle ore 13.45 dal parcheggio della CAB Massari in via Verdi 4, con passaggi a Fusignano ore 14.05 piazza Aldo Moro, Lugo ore 14.25 piazzale Piscina comunale, Cotignola ore 14.30 ingresso autostrada via Madonna di Genova

da Cervia, il bus parte alle ore 14.00 dal parcheggio davanti alla Scuola Alberghiera.

Inoltre il Pd di Ravenna annuncia che sarà organizzata la partecipazione anche con auto e in treno. Prenotazioni per partecipare presso il Pd di Ravenna o presso i Circoli Pd sul territorio.