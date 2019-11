L’Altra Faenza: chiediamo discontinuità positiva

Chiediamo discontinuità positiva: programmi, passioni, futuro. In merito all’articolo apparso sulla stampa locale quest’oggi 27 novembre a firma Filippo Donati, L’Altra Faenza è intervenuta per precisare la propria posizione: “la nostra associazione non ha siglato alcun accordo con altre forze politiche. E’ iniziata un’interlocuzione col centrosinistra, ma essa è al suo stadio iniziale”.

“Da mesi e pubblicamente stiamo affermando la necessità di un impegno profondo e generoso per impedire alle forze sovraniste e illiberali di vincere le prossime elezioni comunali, ma allo stesso tempo chiediamo una discontinuità positiva rispetto ad una amministrazione uscente troppo timida e titubante su temi a noi cari – prosegue la nota inviata da L’Altra Faenza. A Fabio Anconelli noi auguriamo buon lavoro, ma è sui contenuti programmatici, le scelte delle persone chiamate ad attuarli e la disponibilità ad ascoltare il disagio sociale e le voci critiche all’azione amministrativa che misureremo il ‘nuovo’ annunciato. Sulla gestione del territorio abbiamo di recente avanzato critiche e proposte; ci aspettiamo l’apertura di un confronto. Lo stesso intendiamo fare per le politiche sanitarie, l’inclusione sociale, lo sviluppo economico e il profilo culturale della città. Se il PD e Anconelli vorranno, troveranno in noi interlocutori attenti, dialoganti e preparati – concludono dall’Altra Faenza.