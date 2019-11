Lavori al Teatro Rossini di Lugo, Martelli (Lega): “Lenti e con oneri maggiori del previsto”

“I lavori di consolidamento antisismico al Teatro Rossini proseguono a rilento con oneri maggiori del previsto” dichiara Francesco Martelli, consigliere comunale della Lega. Continua Martelli “La giunta comunale con la variazione al bilancio 2019/2021 ha stanziato 96 mila euro, circa il 20% in più rispetto a quanto previsto per i lavori alla struttura. Speriamo che questa sottovalutazione dei costi non vada di pari passo col prolungarsi del tempo di inutilizzo del Teatro, che vedrà annullate le stagioni artistiche per uno o forse due anni. Tutto questo a danno dei numerosi abbonati che dovranno rivolgersi ad altre strutture”.

“Negli ultimi anni la maggior parte degli investimenti in ambito culturale, del comune di Lugo, sono stati indirizzati verso il Teatro Rossini, come il costosissimo Festival Barocco Purtimiro, perciò è assurdo disperdere un pubblico affezionato a causa di errori di pianificazione dei lavori – conclude Martelli. – Auspichiamo che il Teatro Rossini, fiore all’occhiello di Lugo e centro culturale della città, venga restituito il prima possibile al pubblico”.