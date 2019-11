“Inaccettabili i ritardi di Anas sulla viabilità ravennate”: Gianni Bessi pronto a facilitare l’iter se eletto in Regione

«Per una città come Ravenna, che ha il più importante porto dell’Emilia-Romagna e uno dei più importanti d’Italia per traffico merci, le infrastrutture sono una priorità. Per questo ha fatto bene il sindaco Michele de Pascale a denunciare i ritardi dell’Anas per quanto riguarda l’intervento di miglioramento della viabilità ravennate. Il nostro primo cittadino non deve restare isolato in questa battaglia e io già da ora assicuro tutto il mio impegno per contribuire a sbloccare la situazione. Non è ammissibile che l’economia di un territorio debba restare in ostaggio dei ritardi di chi ha il compito di garantire l’efficienza infrastrutturale italiana». In questo modo il consigliere regionale Pd Gianni Bessi, che il Partito democratico ha ricandidato alle prossime regionali del 26 gennaio, unisce la propria voce a quella del sindaco di Ravenna su una partita cruciale per il futuro dell’economia ravennate.

«Si tratta di un investimento di 100 milioni – prosegue Bessi – che permetterebbe di rendere più efficiente il traffico commerciale che insiste sul porto ravennate. Ritengo che istituzioni e parti sociali debbano lavorare insieme perché si esca da questa fase di stallo, anche decidendo azioni comuni per mettere pressione su Anas affinché realizzi un progetto che è stato già finanziato».