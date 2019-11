Le sardine di Ravenna aspettano Salvini: manifestazione spostata al 5 dicembre, in concomitanza col suo arrivo

Dopo l’annuncio ufficiale di ieri, che colloca la visita di Matteo Salvini in città per giovedì 5 dicembre, le Sardine di Ravenna hanno deciso di cambiare data alla loro manifestazione, inizialmente in programma per il giorno precedente e scenderanno in piazza, anzi, in Darsena, in contemporanea con la presenza del leader leghista.

“Così come successe a Bologna lo scorso 14 novembre, anche le sardine di Ravenna manifesteranno in concomitanza con il comizio di Matteo Salvini in città – si legge in un post sul gruppo facebook delle sardine ravennati -. Gli daremo il benvenuto che si merita attirando l’attenzione dei social, dei giornali e dell’Italia intera su di noi privandolo dell’unico elemento di cui lui necessita: visibilità”.

Il tutto sarebbe stato deciso in accordo con le Sardine di Bologna, che coordinano la maggioranza degli eventi di piazza organizzati in tutta Italia. L’appuntamento ora è dunque per giovedì 5 dicembre alle 19, in testata del Candiano, vicino all’àncora.

“Muoviamoci in banco – dicono -. Siamo tanti e uniti. I numeri sono dalla nostra parte, vediamo se scappano nuovamente cambiando data come hanno fatto in altre città! Non solo Ravenna ma l’intera Romagna è chiamata ad essere presente alla manifestazione!”.

Le Sardine ricordano poi che il giorno dell’evento, nel luogo della manifestazione ci sarà a disposizione di tutti un “Mercato del pesce”: un tavolo dove poter sia donare che ricevere sardine. “Preparatene di più in modo da poterle dare ai vostri “compagni di banco” che ne verranno sprovvisti. Proviamo a farlo partendo da rifiuti da riciclare come stoffa, plastica, scatoloni di cartone e giornali. Siate fantasiosi!”, è l’invito diffuso ai partecipanti.