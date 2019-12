Ravenna: a breve i lavori di bonifica delle vie Trova e Viazza nella zona di San Pietro in Vincoli

La bonifica delle vie Trova e Viazza potrà essere realizzata a breve. I progettisti del Comune ne hanno infatti appena redatto, sotto forma di manutenzione straordinaria, il progetto preliminare, primo passo perché l’appalto dei lavori possa avvenire fin dai primi mesi del 2020. La prossima settimana è atteso anche il parere dei Consigli di Ravenna Sud e di San Pietro in Vincoli, nel cui territorio queste strade sono comprese. Dopodiché la Giunta comunale potrà approvarlo istantaneamente. Entro i due mesi successivi dovrà esserne redatto, secondo il cronoprogramma disposto, il progetto definitivo/esecutivo, cosicché la ditta Sistema 3, già titolare del “global service” manutentivo del patrimonio stradale del Comune di Ravenna, sarà incaricata dei lavori.

Queste informazioni sono state diffuse da Alvaro Ancisi di Lista per Ravenna che rivendica l’intervento come vittoria “di tutta l’opposizione”. Le due strade hanno subito un pesante degrado in quanto hanno rappresentato per 10 mesi vie alternative di transito del traffico veicolare durante la chiusura della Ravegnana.

“C’è un solo ultimo scoglio, di natura esclusivamente politica, per fare in fretta, senza subire di fatto nel corso dell’esercizio 2020 (come spesso avviene) un rinvio. – scrive Ancisi in una nota – La Giunta de Pascale, adottando il piano triennale dei lavori pubblici 2020-2022 ha sì inserito al n. 22 l’ “intervento di manutenzione straordinaria in via Trova-via Viazza”, per 1,3 milioni, nell’elenco annuale del 2020, ma non con priorità 1, cioè “massima”, bensì 2, cioè “media”, dunque in seconda fila, a rischio di finire nell’anno successivo. Siccome sarà il Consiglio comunale a dire l’ultima parola in una delle prossime riunioni di dicembre, Lista per Ravenna chiede dunque fin d’ora al sindaco se è d’accordo di correggerlo dando alle vie Trova e Viazza priorità 1. I lavori potranno così essere fatti appena la prossima primavera lo consentirà.”

Ma per Ancisi “occorre rimediare anche ai danni che altre strade di campagna – sul fronte destro del Ronco, prima tra tutte via Rustica, e su quello sinistro, da Ravenna fino ai territori di Roncalceci – hanno sofferto per avere funzionato come sfortunata alternativa alla Ravegnana bloccata. Serve anche costruire nuovi tratti stradale, di competenza comunale, laddove la rete di queste strade è di per se stessa inadeguata e pericolosa, a partire dalla via Argine sinistro del Montone in località San Marco.”

Sullo stesso argomento registriamo anche una nota della Lista civica La Pigna. “Il 18 giugno 2019, il Consiglio comunale ha approvato il nostro ordine del giorno con il quale chiedevamo alla Giunta di provvedere quanto prima alla riasfaltatura della Via Trova, Via Rustica, Via Viazza nella località delle Ville Unite. – scrive La Pigna – La nostra richiesta era supportata da centinaia di firme raccolte nei mesi precedenti in occasione dei nostri banchetti ed è stata votata da tutto il Consiglio comunale ad eccezione dei consiglieri Biondi e Tavoni della Lega Nord. La riasfaltatura delle suddette strade è stata, conseguentemente, inserita nel piano lavori dei prossimi mesi. È un risultato importante che ci riempie di soddisfazione soprattutto perché da decenni la Trova, la Viazza e la Rustica rappresentano un vero e proprio calvario per tutti coloro i quali si trovano a doverle percorrere. Nella nostra propostagli si chiedeva anche di provvedere all’illuminazione delle tre strade, per ridurne la pericolosità nelle ore notturne. Il progetto di illuminazione, verrà valutato dall’amministrazione nei prossimi mesi.”