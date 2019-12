Liverani (Lega): non abbiamo paura delle sardine, noi abbiamo il sostegno del popolo

Come si sa le sardine di Ravenna hanno deciso di spostare la loro manifestazione di mercoledì 4 prevista alla Darsena a giovedì 5 dicembre sempre nello stesso luogo, la Darsena di Ravenna, e sempre alla stessa ora le 19. In quello stesso momento a circa 800 metri in linea d’aria dal luogo in cui si troveranno le sardine, in pieno centro storico, Matteo Salvini inaugurerà la sede della Lega.

“Ben vengano le sardine, i salmoni, gli sgombri e i pesci palla. – scrive in una nota il leghista Andrea Liverani – Matteo Salvini e la Lega non hanno bisogno di “scontrarsi” o confrontarsi con questi manifestanti perché hanno il sostegno del popolo e di tutta la gente che non manifesta contro, ma che vuole una proposta di cambiamento. La Lega” – sottolinea il consigliere regionale – crede nei programmi, nelle proposte, sta in mezzo alla gente per ascoltare non per protestare. Vi aspettiamo numerosi e felici – conclude Liverani – all’inaugurazione della sede della Lega di Ravenna giovedì 5 dicembre alle ore 19 in via Rasponi, angolo Piazza Kennedy.”