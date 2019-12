Andrea Corsini smentisce le voci di una stangata del Governo al turismo regionale: “Bufala in piena regola”

L’assessore regionale al Turismo, Andrea Corsini, è intervenuto in merito alle voci di una stangata dal Governo nei confronti del turismo regionale, definendola come l’ennesima bufala da campagna elettorale propagata ad arte. Le notizie vertono sulla possibilità inserita in Finanziaria – per i Comuni capoluogo il cui rapporto tra cittadini e turisti è uno a 20 – di raddoppiare, portandola a 10 euro, la tassa di soggiorno.

“E’ una preoccupazione infondata, figlia della disinformazione” -afferma Andrea Corsini, aggiungendo- “In Emilia-Romagna non incide sul sistema turistico. In primo luogo, perché riguarderebbe solo Rimini e nessun’altra città della regione. E poi perché, proprio ieri, il sindaco Gnassi ha già detto chiaramente che non intende avvalersi di questa opportunità. Smettiamola quindi con questo allarmismo, nutrito abbondantemente da fake news, che fa male soprattutto ai nostri operatori turistici”.