“Facciamo Eco Scuola”: il M5S presenta a Cervia finanziamenti per progetti ecosostenibili nelle scuole

Domani sera, alle 20,45, nella Saletta comunale XXV aprile a Cervia, si terrà l’incontro “Facciamo Eco Scuola”, promosso dal Meetup di Cervia.

L’invito è esteso a tutta la cittadinanza, con particolare attenzione a dirigenti scolastici, insegnanti e genitori. Durante l’incontro, interverranno il Consigliere regionale Andrea Bertani e il Consigliere comunale Pierre Bonaretti, che illustreranno l’omonimo progetto, finanziato attraverso il taglio dello stipendio dei parlamentari e consiglieri regionali pentastellati.

La cifra messa a disposizione per la regione Emilia-Romagna è di circa 167mila € e sarà devoluta al finanziamento di progetti eco-sostenibili realizzati dalle scuole. Ogni scuola interessata potrà creare un progetto e iscriverlo al concorso entro il 15 gennaio 2020. I progetti potranno riguardare Ecologia ed efficientamento energetico, miglioramenti strutturali e di messa in sicurezza degli edifici scolastici, mobilità sostenibile, incontri sulla sostenibilità. A seconda del progetto proposto, il Movimento metterà a disposizione una cifra di 10mila o 20mila € per la sua realizzazione.